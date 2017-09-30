في حادثة غريبة.. سرقة سيارة ضابط مصري أثناء شرائه المخدرات

تحقق الأجهزة الأمنية في مصر مع ضابط شرطة سُرقت سيارته، اليوم السبت، أثناء شرائه الهيروين من تجار مخدرات في مدينة نصر، أحد أحياء العاصمة القاهرة.

وقالت الشرطة المصرية “إنها تلقت بلاغًا من ضابط شرطة برتبة نقيب يفيد بسرقة مركبته أثناء توقفها في أحد شوارع مدينة نصر وبداخلها مبلغ من المال وسلاحه الخاص”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن التحقيقات “أظهرت وقوع حادثة السرقة أثناء قيام الضابط بشراء الهيروين من أحد تجار المخدرات”

وأشارت المصادر إلى أنه “تم تحويل الضابط المدمن إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه، في الحادثة الغريبة”.