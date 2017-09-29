تعرض موقع الهيئة العامة للترفيه في السعودية لهجوم إلكتروني

قالت الهيئة العامة للترفيه في السعودية اليوم الجمعة، إن موقعها على الإنترنت تعرض لهجوم إلكتروني من خارج المملكة.

وقالت الهيئة على حسابها بموقع “تويتر” إنها تعمل على صد الهجوم الإلكتروني الذي بدأ في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، لمنع أي تأثير له على موقعها وعلى صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت في تنويه على الحساب بتويتر “يجري التعرف على مصدر الهجمات التخريبية التي تهدف بفعلتها الإساءة إلى الهيئة وجهودها”.

وشكلت السلطات السعودية الهيئة العامة للترفيه العام الماضي في إطار برنامج إصلاحات (رؤية 2030) لتوفير خيارات ترفيهية للمواطنين، الذين اعتادوا على السفر للخارج لمشاهدة عروض فنية وزيارة المتنزهات الترفيهية في دبي القريبة أو مدن أخرى.

ونظمت الهيئة برنامجا كبيرا للحفلات والعروض في الذكرى السابعة والثمانين لتأسيس المملكة، وشملت الاحتفالات باليوم الوطني تقديم “أوبريت” كبير مساء السبت شهد السماح للنساء بدخول ملعب الملك فهد الدولي في الرياض للمرة الأولى، لكن الاحتفالات أثارت بعض الانتقادات في المملكة التي تتسم بالتحفظ الديني ويتم فيها الفصل بين الجنسين.

وفي أوائل العام الجاري حذرت السلطات السعودية المؤسسات في البلاد من “فيروس شامون” الذي يشل أجهزة الكمبيوتر من خلال محو أقراص الذاكرة عليها مع تعرض وزارة العمل لهجوم وإبلاغ شركات للكيماويات عن أعطال في شبكاتها.