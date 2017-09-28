بالصور.. زفاف أسطوري من وحي العصور الوسطى

في أجواء القرون الوسطى، ومن وحي لعبة “العروش ورب الخواتم”، احتفل الزوجان “ريخازا ريوان” 28 عاماً، و”سيستا وولانداري” 27عاماً بزفافهما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إذ ارتديا بمشاركة الحضور البالغ عددهم 600 شخص أزياءً صممت لتجسيد ما يدور في خيالهما.

وارتدى العروسان زي أكثر الشخصيات المفضلة لديهما في اللعبة الشهيرة، إذ جسد ريوان شخصية ملك جوفري باراثيون في لعبة العروش مع إمساكه سيفه، أما “وولانداري” فارتدت رداء الملكة “إلفن غالادريل” التي ظهرت في لعبة سيد الخواتم ووضعت على آذانها قرون الملكة.

وبينما ارتدى الحضور ثيابا خضراء ووضعوا على رؤوسهم تيجانا صنعت من الزهور، ارتدى جيش العروسين ثيابا بنية مصنوعة يدوياً وحملوا سيوفاً خشبية.

واستغرق التحضير لحفل الزفاف وتصميم الملابس أقل من عام، بتكلفة وصلت 133570 دولارا أمريكيا.

ووفقاً لموقعThe Hyped Geek الماليزي فالزوجان من مواطني سنغافورة، ويعيشان في اندونيسيا منذ أكثر من عشرة أعوام، إذ التقيا خلال الدراسة في جامعة بونوس، غرب جاكرتا، ليُقررا الزواج بطريقة كرنفالية فريدة.