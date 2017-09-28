وفاة مؤسس “بلاي بوي” أشهر مجلة إباحية في العالم

المصدر: ا ف ب

توفي هيو هيفنر، مؤسس مجلة “بلاي بوي” الأمريكية ورائد الصحافة الإباحية الموجهة لجمهور واسع، أمس الأربعاء عن 91 عاما على ما ذكرت المجلة الشهيرة بعارضاتها العاريات.

وتوفي هيفنر الذي أسس المجلة عام 1953 لتساهم في تغير السلوك تجاه الجنس في القرن العشرين، إذ مات ميتة طبيعية في دارته الشهيرة في بيفرلي هيلز المعروفة باسم “بلاي بوي مانشن” على ما جاء في بيان لشركة “بلاي بوي انتربرايزيز”.

وقد أرفقت الشركة بيانها بصورة لهيفنر مع التعليق التالي “الحياة قصيرة جدا لنعيش حلم شخص آخر”.

وفي العام 2003، قال هيفنر في تصريحات: “أتمنى أن أذكر على أنني شخص كان له تأثير ايجابي على القيم الاجتماعية المتعلقة بالجنس في الحقبة التي عاش فيها”.