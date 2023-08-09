رجل ينهي حياة طفلة جاره بسبب سكوتر‎

أقدم رجل يقطن في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية على قتل طفلة جاره بسبب انزعاجه من لعبها بدراجة "سكوتر"، لأنه لا يتقبل الضوضاء.

واتُّهم الرجل بالقتل العمد في إطلاق نار، وقع السبت، أنهى حياة طفلة تدعى سرابي تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت تركب دراجة "سكوتر" بعد إصابتها برصاصة في رأسها.

وداهمت الشرطة منزل المشتبه فيه مايكل جودمان، البالغ من العمر43 عامًا، وأجرت مقابلات مع شهود العيان وجمعت الأدلة.