أحد نجوم مسلسل الخوالي.. وفاة الفنان السوري محمود جركس
توفي الفنان السوري محمود جركس، اليوم الثلاثاء، في السويد عن عمر ناهز 90 عامًا.
ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفنان الراحل في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك قائلة: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس وهو مقيم في السويد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
والفنان الراحل من مواليد دمشق العام 1933، وتعلم فن التمثيل في المسرح العسكري العام 1958، وفي رصيده أكثر من 60 عملًا مسرحيًّا وعشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية.
وكانت البداية الفنية للراحل جركس في خمسينيات القرن الماضي، من خلال المشاركة في المسرح العسكري، حين انضم إلى "نادي الأزبكية"، وقدم مسرحية بعنوان "أريد أن أقتل"، حيث كانت من الأعمال المسرحية التي تسلّط الضوء على المقاومة الشعبية في ذروة الصراع العربي- الإسرائيلي، وبالتزامن مع ثورة الجزائر.
وواصل محمود جركس مسيرته الفنية ليجمع في رصيده عشرات الأعمال بين الدراما والمسرح والسينما، ليكون العام 2003 خاتمة الحضور الفني له بعملين، هما فيلم "سفر الأجنحة"، ومسلسل "بقعة ضوء 3" من إخراج ناجي طعمي.
كما شارك في 2002 بمسلسل "صقر قريش"، الذي يروي سيرة حياة عبد الرحمن الداخل، وكتب العمل الدكتور وليد سيف، وأخرجه الراحل حاتم علي.
وفي "صقر قريش"، أدى محمود جركس شخصية "أبو النجم الطائي"، كما أدى شخصية "ميمون بن نجيب الواسطي" في مسلسل "عمر الخيام" في العام نفسه.
كما شارك الراحل في أحد أبرز أعمال البيئة الشامية وهو مسلسل "الخوالي"، في العام 2000، وأدى شخصية "الشيخ أبو العلمين".
وشارك في مسلسلات "الجمل" و"النصية" و"ياقوت" و"العبابيد" و"الفراري" و"حمام القيشاني 2" و"قانون الغاب".
بالإضافة إلى التمثيل المتراوح بين الدور الثابت وتأدية دور ضيف شرف، شارك الراحل في دبلجة برامج الأطفال، وأدى شخصية "الجد أبو محمود" في مسلسل كرتوني صدر العام 1993، وحمل اسم "أشياء تشبه الفرح"، إلى جانب مسلسل آخر باسم “وداعًا ماركو” صدر العام 1976.
كما استفاد من جزالة لغته العربية ورقة طبقة صوته، مسخرًا ذلك في تقديم برنامج ديني حمل اسم "زاد الروح"، الذي أخرجه هيثم محمد الزروري.