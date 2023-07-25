أحد نجوم مسلسل الخوالي.. وفاة الفنان السوري محمود جركس

والفنان الراحل من مواليد دمشق العام 1933، وتعلم فن التمثيل في المسرح العسكري العام 1958، وفي رصيده أكثر من 60 عملًا مسرحيًّا وعشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية.

وكانت البداية الفنية للراحل جركس في خمسينيات القرن الماضي، من خلال المشاركة في المسرح العسكري، حين انضم إلى "نادي الأزبكية"، وقدم مسرحية بعنوان "أريد أن أقتل"، حيث كانت من الأعمال المسرحية التي تسلّط الضوء على المقاومة الشعبية في ذروة الصراع العربي- الإسرائيلي، وبالتزامن مع ثورة الجزائر.

وواصل محمود جركس مسيرته الفنية ليجمع في رصيده عشرات الأعمال بين الدراما والمسرح والسينما، ليكون العام 2003 خاتمة الحضور الفني له بعملين، هما فيلم "سفر الأجنحة"، ومسلسل "بقعة ضوء 3" من إخراج ناجي طعمي.

كما شارك في 2002 بمسلسل "صقر قريش"، الذي يروي سيرة حياة عبد الرحمن الداخل، وكتب العمل الدكتور وليد سيف، وأخرجه الراحل حاتم علي.

وفي "صقر قريش"، أدى محمود جركس شخصية "أبو النجم الطائي"، كما أدى شخصية "ميمون بن نجيب الواسطي" في مسلسل "عمر الخيام" في العام نفسه.