توفي الفنان الكوميدي العراقي علي طاهر، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان العراقي قد تعرض لجلطة دماغية أفقدته النطق والحركة، وأقعدته في الفراش، في سبتمبر/أيلول 2023، فيما أعلنت عائلته حينها عجزها عن توفير نفقات علاجه الباهظة.

وأكد مصدر لـ "إرم نيوز"، وفاة الفنان العراقي، بعدما ظل في المستشفى عدة أشهر، إثر إصابته بالجلطة الدماغية.

وتميز الفنان علي طاهر الملقب بـ"علي طويرة"، بأدائه الأدوار الريفية، وكذلك إجادته تقليد الأغاني الهندية بطلاقة، لكن على طريقته الخاصة، إضافة إلى تقليده عددا من المطربين.

ساهم في تقديم بعض الأعمال المسرحية والبرامج الكوميدية، كما قدم الكثير من الأعمال من خلال برامج خاصة بالغناء الريفي، هذا وله بصمة وطريقة في طرح "النكات".