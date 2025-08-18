مبتكر شعار جيمس بوند.. وفاة جو كاروف عن 103 أعوام

توفي جو كاروف، المصمم الشهير وراء شعار مسدس 007 لأفلام جيمس بوند، عن عمر ناهز 103 أعوام، بحسب ما أكده ابناه مايكل وبيتر، لصحيفة "نيويورك تايمز".

وذكر أنه رحل في منزله بمدينة مانهاتن، قبل يوم واحد فقط من عيد ميلاده الـ104.

واشتهر كاروف بتصميم الشعار الأيقوني لشخصية جيمس بوند، بالإضافة إلى عمله على ملصقات أفلام بارزة مثل "قصة الحي الغربي"، و"ليلة عصيبة" لفرقة البيتلز، و"مانهاتن"، و"التانغو الأخير في باريس"، و"كباريه"، وغيرها من الأعمال البارزة في عالم السينما.

ورغم مساهماته المؤثرة في الثقافة البصرية للقرن العشرين، ظل اسم كاروف مجهولاً نسبيًّا لسنوات.

وقال عنه أحد رؤساء برنامج التصميم في كلية الفنون البصرية بنيويورك: "من المدهش أن لا يكون معروفًا على نطاق واسع".

وابتكر كاروف شعار 007 الشهير عندما كُلِّف بتصميم ترويسة لفيلم "دكتور نو" عام 1962. وأثناء تجاربه بالرسم، لاحظ أن خطًّا إرشاديًّا وضعه فوق الرقم سبعة بدا كأنه ماسورة مسدس، ليظهر بذلك الشكل النهائي لشعار أصبح من أكثر الرموز تميزًا في السينما.

ورغم الأثر الكبير لتصميمه، لم تحصل عائلته على أي حقوق ملكية، حيث تم بيع الشعار بمبلغ 300 دولار فقط، دون عقود لاحقة للربح أو الإشارة لاسمه في الأعمال المرتبطة به.