كانوا عائدين من حفل زفاف.. إصابة 19 مغربياً إثر انقلاب حافلة

أصيب 19 شخصاً إثر انقلاب حافلة، مساء الثلاثاء، في منطقة جبلية وعرة، في إقليم أزيلال في المملكة المغربية.

وبحسب صحف محلية، فإن الحادث نتج عن انحراف حافلة للنقل الجماعي عن مسارها، بينما كانت تقل 25 راكبًا، ما أسفر عن إصابة غالبيتهم بجراح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 3 حالات استدعت رعاية طبية دقيقة وعاجلة.

وأفادت مصادر مُطلعة، بأن ركّاب الحافلة كانوا في طريق عودتهم من حضور حفل زفاف بمنطقة تامدة نومرصيد، قبل أن يفقد السائق السيطرة على المركبة عند أحد المنحدرات الوعرة، ما أدى إلى انقلاب الحافلة وإصابة معظم الركاب.

وتنوّعت الإصابات بين الفئات العمرية، حيث سُجّلت إصابات في صفوف 4 فتيات وطفلين، إلى جانب 8 نساء وسيدة حامل، فيما اقتصرت الإصابات من الذكور على 4 رجال فقط.

وفور وقوع الحادث، تدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لتأمين محيط الموقع، وتنظيم حركة المرور، كما جرى التنسيق لنقل الجرحى وفقًا لخطورة حالاتهم؛ إذ تم تقديم الإسعافات الأولية لبعضهم في المركز الصحي المحلي بزاوية أحنصال، في حين تم تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الإقليمي في أزيلال.

وأكدت مصادر طبية من داخل المستشفى الإقليمي في إقليم أزيلال أن غالبية المصابين تلقّوا العلاجات الضرورية، وغادروا المؤسسة الصحية في وقت لاحق، فيما لا تزال 3 حالات فقط تحت المراقبة الطبية، دون أن تُشكل أيٌّ منها خطرًا على الحياة.