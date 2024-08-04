كشف الممثل الأمريكي بن أفليك عن تغييرات لافتة في مظهره، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مشاكله الزوجية مع النجمة جنيفر لوبيز.

وأكدت مصادر أن جنيفر لوبيز (55 عامًا) وبن أفليك (51 عامًا) لم يلتقيا معًا منذ شهرين، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أنهما أعدا أوراق الطلاق لتقديمها للمحكمة قريبا.

وظهر بن أفليك بإطلالة شبابية جديدة؛ فقد حلق شعره، وارتدى سترة جلدية، بينما وضع نظارات شمسية، متخليا بشكل واضح عن خاتم زواجه.

ورصدت عدسات المصورين بن أفليك يتجول في موقف السيارات قبل أن يقفز على متن دراجته النارية، ويضع خوذته على رأسه وينطلق.

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وقال معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي إن بن أفليك يخوض أزمة منتصف العمر، إذ يريد أن يبدو أصغر سنا خصوصا للمعجبات، في حين أشار آخرون إلى أن النجم غيّر مظهره لإثارة مشاعر الغيرة لدى زوجته جنيفر لوبيز، التي يبدو أنها انفصلت عنه، وتود الطلاق منه.

ومساء يوم الخميس الماضي، شوهدت جنيفر تخرج من المنزل دون خاتم زواجها هي الأخرى.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أخيرا أن بن أفليك وجنيفر لوبيز حضرا أوراق الطلاق الخاصة بهما، وسيقدمانها للمحكمة في نهاية الصيف، بعد فشل محاولات المصالحة بينهما.