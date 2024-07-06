مها المصري: لم يتشوه وجهي بعملية تجميل.. ومقتل زوجي آلمني (فيديو)

كشفت الفنانة السورية مها المصري سبب تعرّض وجهها لتشوهات، جعلتها ضحية "التنمر" لفترة طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، نافية أن يكون ذلك بسبب عملية تجميل.

وردت "المصري" على سؤال حول تعرض وجهها لتشوهات نتيجة عملية تجميل فاشلة خلال لقاء تلفزيوني، لترد: "والله ليست عملية تجميل، فقط كنت أريد إزالة فيلر قديم من وجهي، وخلال عملية إزالة الفيلر، حدث خطأ طبي، وحدث التشوه".

وتطرقت الفنانة السورية إلى مسألة "التنمر" الذي تعرضت له، نتيجة التشوه بسبب الخطأ الطبي.

وتحدثت عن زوجها الراحل المخرج عدنان إبراهيم، وأن وفاته أحزنتها بسبب مقتله على باب مكتبه من قبل "قاتل مأجور"، بحسب قولها.

وأضافت: "عانيت بعد رحيله، بسبب أن الطريقة التي مات بها كانت مؤلمة كثيرًا، والعدالة لم تأخذ مجراها، فهو قُتل على باب مكتبه، وكانت هناك كاميرات وثقت الحادثة، إلا أن العدالة لم تتجلَ".

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وأشارت إلى أن من قام بالواقعة "قاتل مأجور"، تم تكليفه من قبل جهة معينة، مؤكدة أنها تعرفها، لكن لا تستطيع الإفصاح عنها، مضيفة: "الألم كان شديدًا جدًا".