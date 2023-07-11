السلطات اللبنانية تغلق الحضانة المعنفة للأطفال.. والأمن يحقق

لا يزال الفيديو المتداول عن تعنيف الأطفال في إحدى الحضانات في منطقة الجديدة إلى الشرق من العاصمة اللبنانية بيروت يثير تفاعلاً واسعاً، حيث لقي متابعات رسمية، وإجراءات سريعة على مختلف المستويات.

وأمرت القاضية جويل أبو حيدر، بمنع حضانة "gardereve" من فتح أبوابها، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر تعنيف عدد من الأطفال.

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض التواصل مع المسؤولين في المنطقة التي تقع فيها الحضانة، لإجراء المقتضى القانوني، حيث تم إقفالها بالشمع الأحمر، مشدداً كذلك على ضرورة معاقبة المتورطين بتعنيف الأطفال ليكونوا "عبرة لمن يعتبر".