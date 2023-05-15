"إنجاز نوعي".. الإمارات تكشف مادة مخدرة جديدة من القنبيات المصنعة
سجلت دولة الإمارات إنجازا عالميا نوعيا، بالكشف عن مادة مخدرة جديدة من أنواع القنبيات المصنعة، وتحديد تركيبتها واسمها وإدراجها في قاعدة بيانات دولية.
وقالت صحيفة الخليج الإماراتية، اليوم الاثنين، إن "مركز العلوم الجنائية والإلكترونية في دائرة القضاء-أبوظبي، نجح في تسجيل إنجاز نوعي يعد الأول على مستوى العالم".
وأضافت: "تمكن المركز من الكشف عن مادة مخدرة جديدة من أنواع القنبيّات المصنعة، التي لم تكن معروفة من قبل في العالم، وتحديد تركيبتها واسمها بشكل نهائي ليكون (ADB-5’Br-PINACA)، وإدراجها في قاعدة بيانات دولية، تحت اسم المختبر الكيميائي بدائرة القضاء، فضلا عن إطلاق ورقة علمية (دليل تحليلي)، ونشرها عبر الموقع الإلكتروني لأحد المراكز الدولية المتخصصة باكتشاف وتحديد أنواع المخدرات المصنعة".
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إن "هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات الحافلة لدائرة القضاء، في ظل التوجيهات لجهود التطوير والتحسين المستمر مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها لمواكبة المستجدات، بما يحقق فاعلية منظومة العدالة الجنائية وتعزيز التواجد في الساحة القضائية العالمية".
وأشاد العبري بجهود فريق العمل في المختبر الكيميائي، الذي "تمكن من اكتشاف تلك المادة المخدرة الجديدة، وتسجيلها في قواعد بيانات عالمية باسم دائرة القضاء في أبوظبي، ما يبرز اسم الإمارات في المحافل الدولية، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021-2023، التي تركز على الاهتمام بالعمل مع الشركاء الدوليين للمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وفق "الخليج".
ومن جهته، أوضح مدير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية سعيد العمودي، أن "تحقيق هذا السبق جاء بعد تحديد تركيبة المادة المخدرة الجديدة واسمها بشكل مبدئي في سبتمبر/ أيلول 2022، وتسجيلها بقاعدة بيانات دولية في جامعة كوبنهاغن – الدنمارك، تحت اسم المختبر الكيميائي بدائرة القضاء، إلى أن تم التعاون مؤخرا، مع معهد العلوم الجنائية للأبحاث والتعليم (CFSRE) في الولايات المتحدة، الذي يعتبر من المراكز المتخصصة باكتشاف وتحديد أنواع المخدرات المصنعة".
وأضاف أنه "تم التأكد من ماهية المادة بعد تصنيعها ليتم إطلاق الورقة العلمية (الدليل التحليلي) ليؤكد اسم المادة المحددة سابقا بشكل نهائي، ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الدولي".