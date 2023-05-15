"إنجاز نوعي".. الإمارات تكشف مادة مخدرة جديدة من القنبيات المصنعة

سجلت دولة الإمارات إنجازا عالميا نوعيا، بالكشف عن مادة مخدرة جديدة من أنواع القنبيات المصنعة، وتحديد تركيبتها واسمها وإدراجها في قاعدة بيانات دولية.

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية، اليوم الاثنين، إن "مركز العلوم الجنائية والإلكترونية في دائرة القضاء-أبوظبي، نجح في تسجيل إنجاز نوعي يعد الأول على مستوى العالم".

وأضافت: "تمكن المركز من الكشف عن مادة مخدرة جديدة من أنواع القنبيّات المصنعة، التي لم تكن معروفة من قبل في العالم، وتحديد تركيبتها واسمها بشكل نهائي ليكون (ADB-5’Br-PINACA)، وإدراجها في قاعدة بيانات دولية، تحت اسم المختبر الكيميائي بدائرة القضاء، فضلا عن إطلاق ورقة علمية (دليل تحليلي)، ونشرها عبر الموقع الإلكتروني لأحد المراكز الدولية المتخصصة باكتشاف وتحديد أنواع المخدرات المصنعة".