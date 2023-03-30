تغريدة محارب السرطان حمد بن جروان تلهم سعوديًّا لتجاوز أزماته

تغريدة محارب السرطان حمد بن جروان تلهم سعوديًّا لتجاوز أزماته
كشف مواطن سعودي أنه تعرض لسلسلة حوادث مرور واحتيال غريبة، وقد نجح في مواجهتها بعدما استلهم الصبر من الأكاديمي الشاب، حمد بن جروان، الذي يتمسك بالتفاؤل والعزيمة بينما يصارع مرض السرطان منذ نحو 14 عامًا.
وأضحى بن جروان مِن الملهمين في مقاومة مرض السرطان في السعودية والعالم العربي، بعد أن نجح في إكمال دراسته حتى مرحلة الدكتوراه، قبل أن يصدر مؤلفًا حول تجربته تلك، تحت عنوان "أنا والسرطان.. ألم وأمل".
وفي قصة مؤثرة ترتبط بذلك الإلهام، أشار بن جروان عبر حسابه في تويتر، لقصة مواطن سعودي فوجئ أخيرًا بأعطال غريبة تصيب ثلاث سيارات مملوكة له بشكل متزامن، قبل أن يفاجَأ باختراق حسابه البنكي وسرقة أمواله.
وبعد صدمة تلك الأعطال والاحتيال، دخل الرجل في حالة حزن وعزلة عن الناس، قبل أن تكسرها تغريدة لبن جروان، كان يحث فيها متابعيه الكثر على التمسك بالأمل، ومقارنة أنفسهم بمن هم في وضع صحي سيئ.
وجاء في تغريدة بن جروان تلك "أعرف أنك تعاني وإنك تمر بظروف عصيبة، ولا أحد خال من الهموم، بس بقولك إني أعاني من أورام منتشرة ولا يوجد علاج، وأعيش على مسكنات ولا أعرف لذة النوم من الأدوية والكوابيس، وفي عزلة كبيرة بسبب المرض، إن كان هذا يخفف عنك، فهذي حياتي من سنوات كثيرة، وأنا أهون بكثير ممن يعاني الشلل والإعاقة".
وكشف ذلك الشخص الذي كان يحكي قصته الغريبة للأكاديمي السعودي بندر الشراري، في حوار بينهما عبر تطبيق "واتس أب"، أن تلك التغريدة التي ظهرت له فجأة رغم أنه لا يتابع حساب بن جروان، أخرجته من حالته النفسية الحزينة، ليستعيد حياته الطبيعية.
وكتب بن جروان معلقًا على تلك القصة "وصلني اليوم هذا المقطع، والله ما أعرف صاحب المقطع، ولكن رغم الظروف إلا أن هذا المقطع أسعدني جدًّا، لا تهاون في بث الإيجابية كل حسب استطاعته، ما تَدري مدى تأثير كلمة او نصيحة أو تغريدة أو سنابة في نفس من يكون عنده مشكلة أو مصيبة، أسعد من الإنجازات والمال والمناصب والشهرة أن يصلك مقطع مثل هذا".
ويخضع بن جروان منذ أسابيع، للعلاج في أحد المستشفيات الألمانية وسط تفاؤل اعتاد أن يظهر فيه حتى في أشد حالات المرض، بينما يأمل هو ومتعاطفون كثر معه، أن ينتهي العلاج بشفائه الكامل.
بدأت قصة بن جروان مع المرض قبل نحو 14 عامًا، فمع نهاية دراسته بالمرحلة الجامعية في تخصص الرياضيات بدولة تايلند، وقبل تخرجه اكتشف إصابته بالسرطان في الأنسجة والأعصاب، ثم انتقل المرض إلى الحبل الشوكي.
ومنذ ذلك الحين، بدأت رحلة العلاج مع السرطان، وسط تفاؤل جلب له متعاطفين وداعمين كثرًا، وقد خضع عند إصابته بالمرض للمرة الأولى، للعلاج الكيمياوي والإشعاعي والعمليات مدة عام ونصف العام في المستشفى، ما اضطره يومها لتأجيل دراسته في مرحلة البكالوريوس، قبل أن يواصل دراسته رغم معاناته مع تطورات المرض.
وبعد تخرجه بتخصص الرياضيات، طلب التدريس في محافظة القريات؛ في أقصى شمال غرب السعودية، ليكون قريبًا من الأردن المجاورة، حيث أكمل هناك دراسته على حسابه الخاص في جامعة اليرموك، مع سفره لبلاده كل شهر لتلقي جرعات العلاج الكيماوي.
وبعد ثلاث سنوات من تلك التجربة، حصل على الماجستير في الرياضيات تخصص قياس وتقويم، ليسافر إلى ماليزيا، ويدرس الدكتوراه في إحدى جامعاتها، ويحصل عليها بالفعل.