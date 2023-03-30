تغريدة محارب السرطان حمد بن جروان تلهم سعوديًّا لتجاوز أزماته

وبعد صدمة تلك الأعطال والاحتيال، دخل الرجل في حالة حزن وعزلة عن الناس، قبل أن تكسرها تغريدة لبن جروان، كان يحث فيها متابعيه الكثر على التمسك بالأمل، ومقارنة أنفسهم بمن هم في وضع صحي سيئ.

وجاء في تغريدة بن جروان تلك "أعرف أنك تعاني وإنك تمر بظروف عصيبة، ولا أحد خال من الهموم، بس بقولك إني أعاني من أورام منتشرة ولا يوجد علاج، وأعيش على مسكنات ولا أعرف لذة النوم من الأدوية والكوابيس، وفي عزلة كبيرة بسبب المرض، إن كان هذا يخفف عنك، فهذي حياتي من سنوات كثيرة، وأنا أهون بكثير ممن يعاني الشلل والإعاقة".

وكشف ذلك الشخص الذي كان يحكي قصته الغريبة للأكاديمي السعودي بندر الشراري، في حوار بينهما عبر تطبيق "واتس أب"، أن تلك التغريدة التي ظهرت له فجأة رغم أنه لا يتابع حساب بن جروان، أخرجته من حالته النفسية الحزينة، ليستعيد حياته الطبيعية.

وكتب بن جروان معلقًا على تلك القصة "وصلني اليوم هذا المقطع، والله ما أعرف صاحب المقطع، ولكن رغم الظروف إلا أن هذا المقطع أسعدني جدًّا، لا تهاون في بث الإيجابية كل حسب استطاعته، ما تَدري مدى تأثير كلمة او نصيحة أو تغريدة أو سنابة في نفس من يكون عنده مشكلة أو مصيبة، أسعد من الإنجازات والمال والمناصب والشهرة أن يصلك مقطع مثل هذا".