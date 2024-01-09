سعيدة شرف تكشف سبب تخلفها عن جلسة محاكمتها بقضية "الاختين بطمة"

قالت الفنانة المغربية سعيدة شرف إنها لم تتلقَ تبليغًا لحضور جلسة المحاكمة التي عقدت يوم أمس الاثنين في القضية المقامة ضدها وضد "اليوتيوبر" رضا البوزيدي الملقب بـ"ولد الشينوية"، والمقدمة من مواطنتها دنيا بطمة، وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية؛ بسبب تخلف الأطراف عن الحضور، إلى يوم 29 من الشهر الجاري، فيما أكدت الفنانة شرف أنها أثبتت عدم تلقيها تبليغًا لحضور الجلسة.

وأوضحت شرف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، بأن "جلسات المحاكمة في القضية تأخرت لسببين، الأول يتعلق بتعديل الشكوى، والثاني يرجع إلى أن هيئة الدفاع عن الأختين بطمة أخطأت في اسم أحد المشتكى عليهم وهو رضا البوزيدي، إذ جرى تقديم الشكوى ضد شخص آخر.

وأشارت إلى "تصحيح اسم اليوتيوبر رضا البوزيدي في الشكوى مرة أخرى، وتم تبليغه بها"، لكنها نفت أن يكون هناك بلاغ جديد من المحكمة، وهو ما حال دون حضورها الجلسة، مؤكدة أنها ستحضر الجلسات المقبلة لأنها "واثقة الخطوات"، على حد تعبيرها.