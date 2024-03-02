أثار الرعب بينهم.. ثلاثيني يطعن 4 مصلين في الأردن (فيديو)

وأوضح المصدر أن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي، عندما أقدم ثلاثيني يعاني من اضطرابات نفسية على دخول المسجد عندما كان المصلون يؤدون صلاة العشاء، واعتدى على 4 منهم، مشيرًا إلى أن إصاباتهم كانت طفيفة، وتم إسعافهم وحالتهم العامة حسنة.

وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشخص مرتكب الجريمة، وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث ودوافعه.