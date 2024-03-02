أثار الرعب بينهم.. ثلاثيني يطعن 4 مصلين في الأردن (فيديو)
أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي إقدام ثلاثيني على مهاجمة مصلين في مسجد بلواء الرصيفة في الأردن، وطعن أربعة منهم.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بدخول شخص إلى مسجد الصحابة أثناء وقت صلاة العشاء في منطقة حطين بلواء الرصيفة في محافظة الزرقاء، واعتدائه بأداة حادة على 4 من المصلين، أُصيبوا على إثرها بجروح سطحية.
وأوضح المصدر أن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي، عندما أقدم ثلاثيني يعاني من اضطرابات نفسية على دخول المسجد عندما كان المصلون يؤدون صلاة العشاء، واعتدى على 4 منهم، مشيرًا إلى أن إصاباتهم كانت طفيفة، وتم إسعافهم وحالتهم العامة حسنة.
وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشخص مرتكب الجريمة، وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث ودوافعه.