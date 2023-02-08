أصالة تنفعل على صحفي طالبها بمساعدة ضحايا زلزال سوريا
يبدو أن تغريدة الصحفي اللبناني "ربيع فران" لم تمر مرور الكرام على الفنانة السورية أصالة نصري، حيث سارعت بالرد عليه أمام الملأ عبر تويتر.
وفي تغريدته التي نشرها أمس، قال ربيع: " على الفنانة أصالة مصطفى نصري تبني مبادرة إنسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب، ما حدا يقول ما بقدر، فيهن يفوتوا من المعابر التركية.. (كلفة مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً) ما تواخذوني، شو ناطرين؟".
وبعد ساعات فقط، خرجت أصالة عن صمتها لترد على الصحفي بانفعال قائلة: " أكيد يا أخي العزيز ربيع ماعم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ما وقفت عنّه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وماكان فيه شغل بس الضمير والمسؤولية ماوقفوا!!".
وتعرض الصحفي اللبناني لوابل من التعليقات التي انتقدت تصرفه من قبل متابعي أصالة في تويتر، حيث قال أحدهم: "وانت تعرف هي وش سوت والا لا؟ وماتعرفون اصالة السورية الا وقت الأزمات بس؟ أصالة بوقت الأزمة متبرعة ووصلت قيمه تبرعاتها لـ٣ ملايين دولار ولا تكلمت ولا قالت أي شيء دون ما احد يدري لا تتكلم عن شيء ما تدري فيه".
بينما أضاف آخر: " أتفهم هدفك لكن ربما خانك التعبير وبالذات مع شخصية عامة ونزيهة كأصالة التي كان لمواقفها مع المظلومين تبعات تحملتها بصمت ودون استعراض لأنها في النهاية قوة ناعمة لا جهة تنفيذية آمل أن يكون رد أصالة الإيجابي والعملي مثالا يحتذى وأن تلقى التأييد والتشجيع لا أن نكتفي بالتنظير السلبي".
ليرد ربيع: "اذا طلبت من الفنانة أصالة القيام بمبادرة إنسانية ما بكون كفرت، انجلينا جولي وهند صبري وغيرهما كتار سافروا بمبادرات دولية وساعدوا، وأصالة اليوم صوت سورية الواصل لكل العالم، ومحبتي لها ما بتلغي صداقة وهي بتعرف هالشي كتير منيح.. الله يرحمنا برحمته ويشفي الجرحى بعد الكارثة".
وفي وقت لاحق، نشرت أصالة تغريدة طلبت فيها من متابعيها ذكر أسماء مؤسسات هدفها إنساني بحت قد تسهل على الجميع الوصول للمتضررين من الزلزال، فقالت: "صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومة حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل #زلزال_سوريا_تركيا".
ومن جانبه، حرص الصحفي اللبناني ربيع فران على إعادة نشر تغريدة أصالة، في تصرف ربما أراد من خلاله التكفير عن ذنبه.