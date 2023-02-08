أصالة تنفعل على صحفي طالبها بمساعدة ضحايا زلزال سوريا

يبدو أن تغريدة الصحفي اللبناني "ربيع فران" لم تمر مرور الكرام على الفنانة السورية أصالة نصري، حيث سارعت بالرد عليه أمام الملأ عبر تويتر.

وفي تغريدته التي نشرها أمس، قال ربيع: " على الفنانة أصالة مصطفى نصري تبني مبادرة إنسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب، ما حدا يقول ما بقدر، فيهن يفوتوا من المعابر التركية.. (كلفة مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً) ما تواخذوني، شو ناطرين؟".

وبعد ساعات فقط، خرجت أصالة عن صمتها لترد على الصحفي بانفعال قائلة: " أكيد يا أخي العزيز ربيع ماعم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ما وقفت عنّه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وماكان فيه شغل بس الضمير والمسؤولية ماوقفوا!!".