دفع الشغف بعالم السينما الهندية مجموعة من الشباب الإماراتيين للعمل على دبلجة فيلم "تيربو" من لغة المالايالامية إلى الهجة المحلية، ليكون أول فيلم يدبلج من تلك اللغة إلى اللهجة الإماراتية.

ووضع الفريق الإماراتي على عاتقه الخوض بتلك التجربة بما تحمله من متعة وتحديات، ابتداءً من الترجمة والإعداد، انتهاءً بعملية الدبلجة التي استغرقت ما يقارب الشهر.

وشارك في هذا المشروع 17 فنانًا صوتيًا، منهم 11 شابًا وشابة إماراتيين، كانوا تحت قيادة شابتين إماراتيتين هما نورة، ومريم الهلالي، اللتين تعملان باستمرار على تعزيز المواهب المحلية وتمكينها في صناعة السينما على الصعيدين المحلي والدولي.

واختير فيلم "تيربو" الهندي لكونه يحقق نجاحًا كبيرًا في الهند، وهو فيلم أكشن كوميدي من إخراج فيساك، وتأليف ميدهون مانويل توماس وإنتاج مامووتي، ويشارك في بطولته مامووتي في الدور الفخري، جنبًا إلى جنب مع راج بي شيتي، سونيل، كبير دوهان سينغ، أنجانا جايابراكاش، نيرانجانا أنوب، بيندو بانيكر، ديليش بوثان، وشابريش فارما، وغيرهم.

قصة الفيلم

ويحكي الفيلم قصة أروفيبوراتو خوسيه المعروف باسم "تيربو" وهو سائق سيارة من منطقة إيدوكي، ويحب التورط بالمعارك، ويعلم أن صديقه المفضل جيري مدير البنك في تشيناي، تعرّض لهجوم من قبل رجال أرسلتهم عائلة صديقته إندوليخا، الناقمة على جوزيه بعدما أوقف خطوبتها.

لكن تنشأ علاقة بين خوسيه وإندوليخا وتساعده في العثور على وظيفة لدى صديقها أندرو، وهو تاجر سيارات ثري، ليعمل خوسيه كحارس شخصي لأندرو، وحينها يتمكن من لم شمل إندوليخا مع عائلتها.

وبعد مجموعة عمليات احتيال بنكية يقع ضحيتها خوسيه، تبدأ سلسلة طويلة من المطاردات والقتل وتشويه الحقائق، ويسعى خوسيه لكشف الحقائق ووضع العدالة في مكانها الصحيح، ويتضمن الفيلم مجموعة من العلاقات العاطفية التي تغذي الدراما والأكشن معًا.

وتمثل مبادرة الدبلجة إلى اللهجة الإماراتية كما ذكرت الأختان الهلالي في تصريحات صحفية خطوة هامة نحو دعم وتطوير الكفاءات الإماراتية في مجال الدبلجة، وتعكس التزام الإمارات بتقديم محتوى سينمائي متميز يعكس الثقافة المحلية، ويعزز دور الإمارات كمنصة للإبداع السينمائي، ويبرز جهود الدولة في تعزيز التسامح والانفتاح الثقافي.

وأشارت الأختان إلى أن الفيلم يتميز بأن الصوت الرئيس فيه يتم تقديمه من قبل الشاب الهندي أحمد صلاح، الذي يتقن اللهجة الإماراتية ببراعة عالية، وهو ما يعكس التزام الإمارات بتقدير التنوع الثقافي والعمل على تعزيز التسامح بين مختلف الجنسيات والثقافات