أنغام تتجاهل ديمة قندلفت.. وتنشر صورتها مع سامر المصري

ومنذ مشاركة المنشور، انهالت على الفنانة المصرية تعليقات المتابعين المستائين من تصرفها، مشيرين إلى أن ديمة قندلفت دافعت عنها أمام الهجوم الذي تعرضت له على صفحات السوشيال ميديا، وأنه كان من الأجدر بها توجيه كلمة اعتذار لها.

وكانت قندلفت وجهت رسالة دعم لأنغام عبر تويتر قالت فيها: "تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهورا وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، بتخونن الكلمة بالتعبير عن الذات. أنغام كل التوفيق".

وحظيت تغريدة ديمة تلك بدعم من متابعيها، الذين وصفوها بالفنانة النبيلة والراقية.

لكن يبدو أن الفنانة أنغام وبمنشورها الأخير، عبرت لديمة عن "عدم رضاها" عن تغريدتها، حيث تقصدت تجاهلها تماما، بحسب ما أكده المتابعون.

وردت إحدى المغردات: "صدمتيني يا أنغام بصراحة ما توقعتك هيك. الفن مش بس صوت حلو. الفن ذوق وأدب واحترام".

بينما قال آخر: "طيب عالأقل برري سوء التفاهم اللي صار مع زملائك الفنانين.. لأن اللي صار عيب".

في المقابل، دافع آخرون عن أنغام، مشددين على أن الفنانة أصيبت بالارتباك عند صعودها على المسرح، وأرادت أن تعبر عن امتنانها للمستشار تركي آل الشيخ.

فقالت معلقة: "مش قصدها تسيء لحد ولا تفكر تعمل كدا أنغام ذوق وتستاهل النجاح".