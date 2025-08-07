logo
نسخة نادرة من "ذي هوبيت".. اكتُشفت بالصدفة وبيعت بسعر خيالي

مشهد من الفيلم المصدر: The Hobbit
إرم نيوز
إرم نيوز
07 أغسطس 2025، 9:44 ص

بيعت نسخة من الطبعة الأولى لرواية "ذي هوبيت" للكاتب البريطاني تولكين، عُثر عليها بالصدفة أثناء تنظيف منزل في بريستول بإنكلترا، في مزاد الأربعاء مقابل 43 ألف جنيه إسترليني (حوالى 57600 دولار)، وفق ما أعلنت دار مزادات "أوكشنيوم".

وكانت التقديرات الأولية تتوقع بيع هذه النسخة مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني (حوالى 13400 دولار)، لكن الكتاب في النهاية اشتراه "هاوي جمع خاص في المملكة المتحدة" بأكثر من أربعة أضعاف هذا السعر، بحسب الدار.

وقالت الخبيرة كايتلين رايلي في بيان إن هذا السعر "رائع لكتاب مميز للغاية" إثر المزاد الذي جذب عروضا من مختلف أنحاء العالم.

هذا الكتاب واحد من حوالي 1500 نسخة طُبعت عام 1937، ضمن الطبعة الأولى من العمل الأدبي الذي أصبح من أكثر  الكتب مبيعا على مستوى العالم.

 ويأتي الكتاب من مكتبة عائلة هوبرت بريستلي، عالم النبات الذي كان يعرف المؤلف "على الأرجح"، وفق دار المزادات.

ولم يكن أحد "يعلم بوجود الكتاب في هذا المكان"، وفق كايتلين رايلي التي اكتشفته في المنزل خلال عملية تنظيف.

وقالت "لم أصدق عيني.. إنه اكتشاف نادر بشكل مذهل".

ويحتوي الكتاب بغلافه الأخضر الباهت على رسومات بالأبيض والأسود من توقيع المؤلف. وتوضح دار المزادات أن كل الطبعات اللاحقة تحتوي على رسومات ملونة.

وتحكي رواية "ذي هوبيت" التي كانت موجهة في الأصل للأطفال، مغامرات بيلبو باغينز ومجموعة من الأقزام ينطلقون لاستعادة مملكة إيريبور واسترجاع كنز رائع، ليقعوا في قبضة سموغ، وهو تنين نافث للّهب.

وبيعت عام 2015، نسخة أصلية مع إهداء بلغة "الألف" المصطنعة مقابل 137 ألف جنيه إسترليني (183 ألف دولار بسعر الصرف الحالي) في مزاد لدار  سوذبيز في لندن.

