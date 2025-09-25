اكتشاف ديناصور نادر يحمل بقايا تمساح بين فكيه

أعلن باحثون في الأرجنتين عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عاش قبل ملايين السنين، وأطلقوا عليه اسم "خواكينرابتور كاسالي"، تكريمًا لابن الباحث لوسيو م. إيبيريكو.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature Communications، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، ينتمي هذا الديناصور إلى مجموعة الميغارابتوران، وهي ديناصورات آكلة اللحوم تتميز بمخالب كبيرة، وسبق أن وُجدت في آسيا، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية.

ويُعد الهيكل العظمي الجزئي المكتشف في تكوين بحيرة كولهوي هوابي من بين أكثر هياكل الميغارابتوران اكتمالًا حتى الآن، ويقدم دليلًا فريدًا على سلوكها الغذائي.

فقد وُجدت عظمة طرف من تمساح، سلف التمساح الحديث، محفوظة بين فكيه، ما يُشير إلى أن هذا النوع كان يفترس كائنات أخرى من عصور ما قبل التاريخ.

وأفادت الدراسة بأن الديناصور عاش قبل نحو 66 إلى 70 مليون سنة، وكان يبلغ من العمر حوالي 19 عامًا عند وفاته. وبلغ طوله نحو 23 قدمًا، ووزنه نحو طن واحد. وتشمل البقايا الهيكلية المكتشفة أجزاءً من الجمجمة، والأضلاع، والأرجل، وأكثر من ذلك، مما يمنح العلماء صورة دقيقة عن شكله وحجمه.

وقال عالم الحفريات مات لامانا، المؤلف المشارك في الدراسة، لـ"رويترز": "إنه من بين أكثر هياكل الميغارابتوران اكتمالًا التي عرفها العلم حتى الآن".

وأكد الباحث إيبيريكو أن تسمية الديناصور باسم ابنه هي تكريم شخصي، مضيفًا أن "جميع الأطفال يحبون الديناصورات، ومن المرجح أن يكون خواكين من محبيها أيضًا".