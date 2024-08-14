شهدت محافظة الجيزة بمصر حادثا مأسويا، إذ غرق أب وجميع أبنائه في نهر النيل مساء أمس الثلاثاء، حيث تم انتشال اثنين من الأبناء، وما زال رجال الإنقاذ البحري والضفادع البشرية يبحثون عن جثمان الأب والابن الثالث.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحف المحلية، تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادثة غرق لأسرة بنهر النيل بمنطقة أطفيح بالجيزة، لتخطر النجدة فورا الحماية المدنية والإسعاف، والانتقال فورا إلى محل البلاغ.

وأكدت أم الأطفال الغرقى أن زوجها عاد من رحلة عمل بدول الخليج، فقرر الخروج مع ابنتيه الصغار وابنه صاحب الـ17 عاما، وزوجته للتنزه.

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وأشارت الزوجة إلى أنهم وأثناء جلوسهم على شاطئ نهر النيل، اختل توازن الابن، فسقط في المياه، وخلال محاولته التشبث بأي شيء ينقذه تشبت في ملابس أختيه لتسقطا معه، ما جعل الأب يقفز خلفهم دون تفكير في محاولة لإنقاذهم، إلا أن التيار جرفهم جميعا.

وأشارت الزوجة إلى أنها أخذت تصرخ وتستنجد بالمارة الذين قاموا بإبلاغ الجهات المختصة.