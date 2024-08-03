عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة سوداني ملقاة في الشارع بمساكن أبناء محافظة الجيزة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على سوداني الجنسية مقتولاً وملقى في الشارع بجوار إحدى البنايات، دون معرفة السبب في وفاته.

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وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود سوداني في العقد الرابع من عمره بكامل ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية، مما دفع الشرطة لاستدعاء الإسعاف الذي قام على الفور بنقله إلى أقرب مستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبي تبين إصابة القتيل بارتجاج في المخ وكسور بالضلوع وأماكن متفرقة بالجسد، الأمر الذي دفع رجال المباحث للبحث والتحري والاستماع إلى أهالي المنطقة.

وظهر من خلال التحقيقات، أن سبب وفاة المجني عليه هو سقوطه من الطابق الخامس بالعقار رقم 8 في الحي السادس، ولم يتم التوصل إلى سبب السقوط.

وحررت الشرطة محضراً بالواقعة، مدعوماً بشهادة الشهود والتحريات التي توصلت إليها، وأخطروا النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، كما كلفت الطب الشرعي والمعمل الجنائي بإعداد تقرير حول الوفاة، وإن كان هناك شبهة جنائية أم أنها حادثة انتحار أو سقوط غير متعمد.