عاجل

"هيئة البث" عن مصادر في فريق التفاوض: تصريحات نتنياهو عن محور فيلادلفيا تخالف ما اتفق عليه الوسطاء
logo
منوعات

مزحة "ثقيلة" بالسلاح تودي بحياة شاب يمني

مزحة "ثقيلة" بالسلاح تودي بحياة شاب يمني
تعبيريةالمصدر: Getty Images
عبداللاه سُميح
عبداللاه سُميح
20 أغسطس 2024، 4:12 م

قُتل شاب يمني على يد صديقه المقرب "عن طريق الخطأ"، في محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، شمالي البلاد.

وذكرت مصادر محلية يمنية، أن الشاب "علي حجري" لقي مصرعه على يد صديقه المقرّب أمس الاثنين، بعد أن وجّه سلاحه الشخصي إلى صدره خلال جلسة مزاح، لتنطلق منه رصاصة عن طريق"الخطأ"، ما تسببت بمقتله.

وبحسب المصادر، فإن السلطات الأمنية ضبطت الجاني، على حين لم تتقبل أسرة المجني عليه الرواية التي تشير مقتله بـ"الخطأ وعن غير قصد".

أخبار ذات علاقة

تضارب الروايات حول مقتل تيك توكر لبنانية إثر جريمة شرف

وقالت المصادر، إن الشاب الضحية كان على مدى السنوات الماضية، مغتربًا في المملكة العربية السعودية، وعاد أخيرًا إلى أسرته بمنطقة "الجبانة" بمحافظة إب، التي لقي حتفه فيها.

ويعدّ حمل السلاح والتجوّل به في أرياف ومدن اليمن، جزءًا من ثقافة البلد الذي يأتي في صدارة البلدان العربية من حيث امتلاك المواطنين لقطع السلاح، بواقع 52.8 قطعة سلاح لكل 100 شخص، وذلك وفق دراسة إحصائية صادرة في عام 2020 عن منظمة "Small Arms Survey" المختصة بشؤون التسليح.

السلاحاليمن

أخبار ذات صلة

"سلوك غريب".. زوجان يجمعان القمامة في منزلهما 25 عاماً (صور)
"سلوك غريب".. زوجان يجمعان القمامة في منزلهما 25 عاماً (صور)
"سارقة" منزل منة عرفة في قبضة الشرطة.. وهذا ما فعلته
"سارقة" منزل منة عرفة في قبضة الشرطة.. وهذا ما فعلته
مصر.. زوجة تطلب الخلع من شريكها بسبب "دمية"
مصر.. زوجة تطلب الخلع من شريكها بسبب "دمية"
"طلعوا ورق مطلي".. عمرو مصطفى يهاجم "بعض الفنانين"
"طلعوا ورق مطلي".. عمرو مصطفى يهاجم "بعض الفنانين"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC