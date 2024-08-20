مزحة "ثقيلة" بالسلاح تودي بحياة شاب يمني

قُتل شاب يمني على يد صديقه المقرب "عن طريق الخطأ"، في محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، شمالي البلاد.

وذكرت مصادر محلية يمنية، أن الشاب "علي حجري" لقي مصرعه على يد صديقه المقرّب أمس الاثنين، بعد أن وجّه سلاحه الشخصي إلى صدره خلال جلسة مزاح، لتنطلق منه رصاصة عن طريق"الخطأ"، ما تسببت بمقتله.

وبحسب المصادر، فإن السلطات الأمنية ضبطت الجاني، على حين لم تتقبل أسرة المجني عليه الرواية التي تشير مقتله بـ"الخطأ وعن غير قصد".

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وقالت المصادر، إن الشاب الضحية كان على مدى السنوات الماضية، مغتربًا في المملكة العربية السعودية، وعاد أخيرًا إلى أسرته بمنطقة "الجبانة" بمحافظة إب، التي لقي حتفه فيها.

ويعدّ حمل السلاح والتجوّل به في أرياف ومدن اليمن، جزءًا من ثقافة البلد الذي يأتي في صدارة البلدان العربية من حيث امتلاك المواطنين لقطع السلاح، بواقع 52.8 قطعة سلاح لكل 100 شخص، وذلك وفق دراسة إحصائية صادرة في عام 2020 عن منظمة "Small Arms Survey" المختصة بشؤون التسليح.