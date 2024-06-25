هل يتخذ الأمير هاري الخطوة الأولى لحل الخلاف مع شقيقه؟
حثَّ خبير في الشؤون الملكية، الأمير هاري على اتخاذ الخطوة الأولى لإنهاء الخلاف مع شقيقه الأمير ويليام، وفقًا لِما ذكره موقع "ذا صن" .
واستمر الخلاف بين الشقيقين منذ مغادرة هاري دوره كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020، حيث أعقب ذلك تقديمه لانتقادات علنية ضد العائلة المالكة، خاصة شقيقه ويليام في كتاب السيرة الذاتية الذي أطلقه.
وفي حديثه لصحيفة "ذا صن"، نصح الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز الأمير هاري بالتوقف عن تصرفاته "المزعجة" والتواصل مع أخيه الأكبر، وذلك بعد أن ألغى دوق ساسكس مرة أخرى حضور مناسبة عائلية وهي عيد ميلاد ويليام الـ 42.
وأكد فيتزويليامز أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف الحالية، حيث يتعامل ويليام مع مرض والدهما الملك تشارلز بالسرطان إضافة إلى التحديات الصحية التي تواجهها زوجته الأميرة كيت.
وأشار فيتزويليامز إلى أن تصرفات هاري وميغان ماركل قد تزيد التوتر داخل الأسرة في هذه الفترة الحساسة، مشددًا على أن أي صدع غير مرغوب فيه يصبح أكثر تعقيدًا عندما يكون الأفراد المعنيون مرضى.
كما أكد أن مبادرة هاري بالتحدث بلطف عن العائلة المالكة في العلن ستكون "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرًا إلى أن العلاقات العائلية تتطلب جهدًا من جميع الأطراف للاعتراف بالأخطاء والعمل على إصلاحها.