هل يتخذ الأمير هاري الخطوة الأولى لحل الخلاف مع شقيقه؟

حثَّ خبير في الشؤون الملكية، الأمير هاري على اتخاذ الخطوة الأولى لإنهاء الخلاف مع شقيقه الأمير ويليام، وفقًا لِما ذكره موقع "ذا صن" .

واستمر الخلاف بين الشقيقين منذ مغادرة هاري دوره كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020، حيث أعقب ذلك تقديمه لانتقادات علنية ضد العائلة المالكة، خاصة شقيقه ويليام في كتاب السيرة الذاتية الذي أطلقه.

وفي حديثه لصحيفة "ذا صن"، نصح الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز الأمير هاري بالتوقف عن تصرفاته "المزعجة" والتواصل مع أخيه الأكبر، وذلك بعد أن ألغى دوق ساسكس مرة أخرى حضور مناسبة عائلية وهي عيد ميلاد ويليام الـ 42.