تلاحق الشرطة الكويتية، أحد سكان محافظة الجهراء بعد أن علمت أنه يخطط لارتكاب جريمة قتل شخص آخر؛ بسبب خلاف بينهما على لعبة "بلوت".

وبدأت القصة بخلاف اعتيادي بين صديقين، إذ اتهم أحدهما الآخر بعدم التركيز في لعبة "البلوت" التي شكلا فيها فريقًا ضد فريق آخر في جلسة أصدقاء.

وقالت صحيفة "الراي" المحلية، إن الخلاف تطور تطورًا لافتًا بين الصديقين، وكلاهما من المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية أو ما يُطلق عليهم "البدون"، عندما تحول الغضب والألفاظ النابية إلى السلاح الناري.

وأضافت أن أحد الشريكين في لعبة "البلوت"، غادر الجلسة غاضبًا، وعاد حاملًا سلاحًا ناريًّا، ولكنه لم يجده صديقه وشريكه الآخر، ليتوجه إلى منزله ويحاول إطلاق النار عليه.

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ولجأ صاحب المنزل إلى الشرطة، وأبلغ عن اقتحام صديقه في لعبة "البلوت" منزله ومحاولته إطلاق النار، ولكن المهاجم كان قد غادر المكان قبل وصول الشرطة.

وانتهى البلاغ بتسجيل قضية محاولة دخول منزل وشروع بالقتل بحق المتهم، وزُوِّد رجال المباحث ببياناته؛ للتحري عنه وإلقاء القبض عليه قبل تورطه بجريمة قتل.

والجدير بالذكر، لعبة "البلوت" هي أحد فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي انتشارًا كبيرًا، وتقوم على 4 لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج 4 لاعبين أيضًا.