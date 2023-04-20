أنباء عن العثور على مونبين عضو فرقة "أسترو" منتحرا في منزله

عثر على نجم البوب الكوري الجنوبي مونبين، عضو فرقو استرو ASTRO ميتا في شقته عن عمر ناهر الـ25 عاما، على ما أعلنت شركته المنتجة "فانتاجيو".

وكتبت شركة "فانتاجيو" بالكورية عبر حسابها الرسمي على تويتر "في 19 نيسان/ابريل، ترك عضو فرقة +أسترو+ مونبين عالمنا بصورة غير متوقعة، ليصبح نجماً في السماء".

ولم تكشف الشركة المنتجة عن سبب الوفاة، لكنها طلبت من الجميع "الامتناع عن الإدلاء بأي تكهنات أو تصريحات سيئة النية" لكي تتمكن عائلته من تكريمه بسلام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة إشارتها إلى العثور على مونبين فاقداً للوعي في شقته الواقعة في حي غانغنام الراقي في سيول.

ورجحت الشرطة أن يكون مونبين قد انتحر، فيما تقرر تشريح الجثة للتحقيق في السبب الرئيسي لوفاته.

وقالت الشرطة في تصريحات لها: "يبدو أن مونبين قد انتحر. نحن نناقش حاليًا إمكانية تشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة".

وكان مدير أعمال مونبين قد عثر عليه ميتا داخل منزله فاتصل بالشرطة على الفور.

وكان مونبين عضواً في فرقة "أسترا"، كما شارك في فرقة رديفة تسمى "مونبين أند سانها".

وبعد عمله في التمثيل وعرض الأزياء، انضم مونبين إلى برنامج المتدربين التابع لشركة "فانتاجيو" منذ الصغر، والتحق بفرقة "أسترو" في شباط/فبراير 2016 حين كانت تضم ستة أعضاء.

وتعمل شقيقته مون سوا أيضاً في مجال الغناء، وهي عضو في فرقة "بيلي" النسائية للبوب الكوري الجنوبي.

وعقب الإعلان عن وفاته، نشر كثيرون من عشاق موسيقى البوب الكورية الجنوبية رسائل حزن وتعزية.

وتوفي نجوم كثر في موسيقى البوب الكورية الجنوبية في أعمار مبكرة خلال السنوات الأخيرة، بينهم اثنان نُسبت وفاتهما إلى الانتحار عام 2019.