بعد اتهامه باستغلال ابنه.. بريتني سبيرز تدعم جاستن بيبر

دافعت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز عن المغني الكندي جاستن بيبر بعد تعرضه لانتقادات بسبب نشر صور له مع ابنه جاك بلوز بيبر وزوجته هايلي، البالغ من العمر عامًا واحدًا، في الإعلان الترويجي لألبومه الجديد Swag II.

وأظهرت الصورة، التي نشرها جاستن بيبر يوم الجمعة الماضي، هو مع زوجته يحملان ابنهما، إذ كان وجه الطفل معاكسا للكاميرا.

وتعرض جاستن لانتقادات لاذعة، فقد اتهمه الجمهور باستغلال طفله الصغير للترويج لعمله.

وعبر منشور على"إنستغرام" يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، أعادت بريتني سبيرز، 43 عامًا، نشر صورة بيبر وعلّقت: "عارٌ على من حكموا على منزلي وأنا بملابس النوم!!! أنا معجبة بهذه الصورة!!! جميلة جدًا!!!". ويُذكر أن بيبر ينشر بانتظام صورًا لابنه مع إخفاء وجهه.

وكان جاستن بيبر قد نشر يوم الاثنين، 8 سبتمبر، صورًا له ولابنه أثناء قضاء وقت على قارب كاياك، حيث جلس جاك في حضنه مواجهًا للماء، كما شارك صور سيلفي لنفسه على "إنستغرام".

ويأتي دعم بريتني لبيبر بعد أيام من حديثها عن زواجها سام أصغري، الذي دام 14 شهرًا قبل رفعه دعوى طلاق في أغسطس 2023 واكتمل الانفصال في مايو 2024.

وذكرت بريتني سبيرز في منشور سابق، تم حذفه لاحقًا، صعوبة فقدانها لأولادها لمدة ثلاث سنوات، مؤكدة أن التجربة كانت مليئة بالإنكار والبكاء الشديد.

من جهته، علّق أصغري على تصريحات بريتني سبيرز لمجلة People عبر ممثله، قائلاً: "كان زواجنا حقيقيًا جدًا بالنسبة لي. ربما كان قصيرًا، لكننا كنا معًا لمدة سبع سنوات. كنت أحبها، وسأظل أحبها دائمًا، وأتمنى لها كل التوفيق دائمًا".