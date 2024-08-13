كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر حول واقعة سرقة فيلا الفنان المصري خالد عجاج بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، عن السارق، والذي اتضح أنه السائق الخاص بالفنان الشهير.

وأوضحت التحقيقات أن كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الفيلا رصدت تحركات سائق خالد عجاج، الذي دخل إلى الفيلا وقام بسرقة المبلغ من خزانة ملابس الفنان وخرج مسرعا من الفيلا.

وتكثف قوات الأمن البحث والتحريات للكشف عن مكان السارق والمسروقات، حيث أمرت النيابة العامة بسرعة القبض عليه وتقديمه أمامها للتحقيق معه، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات للكشف عما إذا كان هناك شركاء للسائق أم لا.

وتقدم خالد عجاج أمس الاثنين، ببلاغ رسمي للنيابة العامة أكد خلاله أنه اكتشف سرقة "مقتنيات ثمينة" من فيلته بمجرد عودته من "الساحل الشمالي"، حيث شارك في حفل جماعي، كما كان يقضي إجازته هناك.

وأمر مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحقيق مع شهود العيان لكشف غموض السرقة وسرعة ضبط الجناة.

الجدير بالذكر، أن عجاج شارك مؤخرًا في حفل غنائي بعنوان "كاسيت 90" مع نجوم جيله بمهرجان العلمين.