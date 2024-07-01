5 أسئلة اطرحها على طفلك قبل النوم
وقت النوم هو لحظة ثمينة تجمع بين الآباء والأطفال، وتمنحهم فرصة للتواصل والتفكير في أحداث اليوم، ما يمهد الطريق لنوم مريح.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يمكن للآباء أن يكسبوا نظرة ثاقبة لعالم أطفالهم، ويعززوا من نموهم العاطفي من خلال طرح الأسئلة التالية قبل الخلود للسرير:
ما الشيء المثير للاهتمام الذي اكتشفته اليوم؟
يشجع هذا السؤال الأطفال على التفكير في أنشطة يومهم ومشاركة أي معرفة أو خبرات جديدة، مما يعزز عادة التعلم اليومي.
كيف تجاوزت حدودك اليوم؟
يسلّط هذا السؤال الضوء على اللحظات التي خرج فيها الأطفال من منطقة راحتهم، مما يعزز قيمة الجهد والمثابرة.
هل ارتكبت أي أخطاء اليوم، وماذا تعلّمت؟
يساعد هذا السؤال الأطفال على فهم أخطائهم ما يعزز فرص نموهم العقلي، ويشجعهم على اتخاذ موقف صحي تجاه الفشل.
ويسلط هذا السؤال الضوء على أهمية الجهد والمثابرة؛ فالأطفال الذين يتم تشجيعهم على مواجهة التحديات والنظر إليها على أنها فرص للنمو يميلون إلى تطوير مهارات أفضل في حل المشكلات.
ما الذي جعلك فخورًا بنفسك؟
الاعتراف بالإنجازات يعزز احترام الذات والتحفيز. ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة تنمية الطفل، فإن الأطفال الذين يُطلب منهم بانتظام التفكير في إنجازاتهم يميلون إلى تطوير إحساس أقوى بالذات ما يُوجد لديهم دافعًا أكاديميًا أكبرَ.
ويساعد هذا السؤال الأطفال على التعرف على إنجازاتهم، وبناء شعور بقيمة الذات والثقة.
ما تطلعاتك إلى الغد؟
يشجع هذا السؤال الأطفال على التركيز على التوقعات الإيجابية، مما يساعد في بناء نظرة إيجابية نحو المستقبل، وتطوير مهارات تحديد الأهداف.