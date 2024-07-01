5 أسئلة اطرحها على طفلك قبل النوم

وقت النوم هو لحظة ثمينة تجمع بين الآباء والأطفال، وتمنحهم فرصة للتواصل والتفكير في أحداث اليوم، ما يمهد الطريق لنوم مريح.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يمكن للآباء أن يكسبوا نظرة ثاقبة لعالم أطفالهم، ويعززوا من نموهم العاطفي من خلال طرح الأسئلة التالية قبل الخلود للسرير:

ما الشيء المثير للاهتمام الذي اكتشفته اليوم؟

يشجع هذا السؤال الأطفال على التفكير في أنشطة يومهم ومشاركة أي معرفة أو خبرات جديدة، مما يعزز عادة التعلم اليومي.

كيف تجاوزت حدودك اليوم؟

يسلّط هذا السؤال الضوء على اللحظات التي خرج فيها الأطفال من منطقة راحتهم، مما يعزز قيمة الجهد والمثابرة.