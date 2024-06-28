لي ريفر يروي لـ"إرم نيوز" قصته مع أدوار الشر والعنف

لعب الممثل البريطاني لي ريفر الكثير من الأدوار التمثيلية في السينما والدراما مع صُنّاع أفلام أوروبيين وعرب، وحظي بشهرته من خلال أدوار الشر والعنف، التي جسدها في كثير من أعماله الفنية.

وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"، من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، والأول لوسيلة إعلام عربية، كشف الممثل الكثير من التفاصيل عن مشاريعه الفنية الجديدة، بالإضافة إلى جوانب من حياته الشخصية والاجتماعية.

وفي جوابه عن الشخصيات المفضلة عنده من بين الأدوار التي لعبها بأعمال تمثيلية سينمائية ودرامية حملت قصصا لصُناع عرب، أشار إلى أن الشخصية هي تلك التي ظهر بها ضمن قصص سينمائية عربية، مبينا أنها كانت ذات طابع خاص، لا سيما مع المخرج جعفر مراد في فيلم "Iraqi Secrets".

وأضاف قائلا: "لقد كان المخرج صاحب عطاء كبير، إذ إن شخصيته خلال التصوير حملت الكثير من روح الدعابة، كان لديه أسلوب فريد من نوعه في تقديم الدعم الإنساني خلال التجربة الفنية معه، حيث التصميم والإرادة والدعم العاطفي للقيام بأفضل شيء.. أنا حقا أحب هذا النوع من التعقيد والتركيبة الفنية في تقديم الأعمال الفنية".

الإعداد لأدوار "الآكشن"

فيما يتعلق بالإعداد لأفلام "الآكشن" والحركة، قال الممثل: "لا أقوم بالكثير من التمارين الخاصة بالبنيان الجسدي والشكر الخارجي، لكن أفعل ذلك إن وجدت نفسي بحاجة إلى جزء منه".

ولفت إلى أنه كان تعاقد منذ عامين مع كاتب، حين كان يُجهز لأحد أفضل أفلام الآكشن والحركة، لكن المنتجين أرادوا الإعداد للشخصية لـ 6 شهور من البناء البدني الشاق، مع مدرب رئيسي في طاقم العمل، مضيفا: "لم أكن أخشى التمارين أو السقوط، لكن في النهاية لم يحدث هذا، ومن دون أي توضيح من قبلهم".

ماذا وراء أدوار الشر؟

قال الممثل لي ريفر في حواره: "قدمت شخصيات مختلفة بعيدا عن أدور الشر والعنف، فقد جسدت شخصية عامل في مستشفى بقسم حالات الطوارئ، وتطورت هذه المرة في الابتعاد عن هذه النوعية من خلال تقديم أدوار تتناقض مع العنف تماما، مثل المرضى النفسيين".

وتابع يقول: "أود تقديم أدوار أخرى يملؤها الكثير من الغموض، مثل دور الطباخ أو الطاهي، بعمل فني، هذا ما يروق لي في تقديم الشخصيات والأدوار الفنية المختلفة، وليس فقط في إطار الشر والعنف".

ماذا تحتاج أدوار الشر؟

أكد الممثل أن لعب وتجسيد الشخصيات والأدوار الشريرة يحتاج لوضع بصمات وطابع خاص للشخصية، حتى أن الشخصية الشريرة أو العنيفة ذاتها تحتاج للمرح في تجسيدها.

الممثل المفضل؟

وفي جوابه عن هذا السؤال قال الممثل: "أعتقد أنه روني باركر، إذ كان عبقريا وقدم أدوارا تمثيلية غريبة الأطوار بطريقته الخاصة، وهذا يجعلني سعيدا أكثر من أي شيء".

أعمال مرتقبة

وكشف الممثل لي ريفر أن لديه عرضا سينمائيا جديدا يحمل الكثير من الغموض، عن كتاب نيقولا غالي، إذ قال: "أعتقد أنه العمل الأول له في السينما، لقد راق لي ما قرأته من خلال النص المكتوب، وأحب أن أُشارك في هذا العمل".