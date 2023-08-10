وفاة المغني سيكستو رودريغيس محور فيلم فاز بجائزة أوسكار

توفي المغني الأمريكي سيكستو رودريغيس، الذي بقي منسياً لفترة طويلة قبل أن يعيده الفيلم الوثائقي "سيرتشينغ فور شوغر مان"، الحائز على جائزة أوسكار، إلى دائرة الضوء، الثلاثاء عن 81 عاماً، وفق بيان نُشر على موقعه الرسمي على الإنترنت.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن (...) نعلن وفاة سيكستو دياز رودريغيس في وقت سابق".

ولم يحدد سبب الوفاة، لكنّ الفنان كان يعاني من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة.

وفي سبعينيات القرن الماضي، أصدر سيكستو رودريغيس ألبومين لم يحققا أي نجاح يُذكر في الولايات المتحدة، لكنّه أصبح من دون علمه نجماً شهيراً في جنوب أفريقيا ونيوزيلندا وأستراليا.

ووصلت نسخة من إحدى اسطواناته إلى جنوب أفريقيا عن طريق الصدفة، وأصبحت موسيقاه ذات المنحى التحرري نشيداً لشباب أبيض تقدمي غاضب من الفصل العنصري.

وكان نجاحه كبيراً لدرجة أن شائعات كثيرة أُطلقت بشأنه، بعضها وصل إلى حد الترويج لخبر انتحاره على خشبة المسرح بحرق نفسه.