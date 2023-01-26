إدراج آثار مملكة سبأ على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الأربعاء، إدراج معالم مملكة سبأ القديمة في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.

وقالت المنظمة في بيان بموقعها على الإنترنت إن "لجنة التراث العالمي التابعة لها قررت خلال جلسة استثنائية إدراج سبعة مواقع أثرية تشهد على مملكة سبأ الغنية وإنجازاتها المعمارية والجمالية والتكنولوجية، من الألفية الأولى قبل الميلاد حتى ظهور الإسلام حوالي 630 ميلادية، على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر"، مضيفة أنها "اتخذت إجراء طارئا لإدراج هذه المواقع في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بسبب تهديدات التدمير جراء الصراع المستمر".

وأشارت اليونسكو إلى أن "نظام الري في مأرب القديمة يعكس براعة تكنولوجية في الهندسة المائية والزراعة على نطاق لا مثيل له في جنوب شبه الجزيرة العربية القديمة".

ويتيح الإدراج بهذه القائمة الحصول على مساعدة دولية معززة فنيا وماليا، ويساعد في حشد المجتمع الدولي بأكمله لحماية المواقع.