إدراج آثار مملكة سبأ على قائمة اليونسكو للتراث العالمي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الأربعاء، إدراج معالم مملكة سبأ القديمة في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.
وقالت المنظمة في بيان بموقعها على الإنترنت إن "لجنة التراث العالمي التابعة لها قررت خلال جلسة استثنائية إدراج سبعة مواقع أثرية تشهد على مملكة سبأ الغنية وإنجازاتها المعمارية والجمالية والتكنولوجية، من الألفية الأولى قبل الميلاد حتى ظهور الإسلام حوالي 630 ميلادية، على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر"، مضيفة أنها "اتخذت إجراء طارئا لإدراج هذه المواقع في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بسبب تهديدات التدمير جراء الصراع المستمر".
وأشارت اليونسكو إلى أن "نظام الري في مأرب القديمة يعكس براعة تكنولوجية في الهندسة المائية والزراعة على نطاق لا مثيل له في جنوب شبه الجزيرة العربية القديمة".
ويتيح الإدراج بهذه القائمة الحصول على مساعدة دولية معززة فنيا وماليا، ويساعد في حشد المجتمع الدولي بأكمله لحماية المواقع.
تعد حضارة سبأ أو مملكة سبأ، اليمن حاليا، واحدة من أبرز الحضارات التي نشأت في منطقة شبه الجزيرة العربية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الملكة سبأ.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن "هذا القرار جاء تتويجا لجهود ثلاثة أعوام لفريق عمل مكون من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، والسلطة المحلية في محافظة مأرب، والمندوبية الدائمة لبلادنا في اليونسكو"، مضيفا أن "قرار اللجنة تضمن حث الحكومة اليمنية على دعوة مجموعة من الخبراء لدراسة المواقع والرفع بتقارير فنية للجنة التراث المادي، وتوفير الموارد لحمايتها وإدارتها".
وتقع هذه المواقع في منطقة شبه قاحلة من الوديان والجبال والصحاري، وتضم بقايا مستوطنات حضرية كبيرة، بما في ذلك المعابد الضخمة والأسوار والمباني الأخرى.
وتعد حضارة سبأ أو مملكة سبأ، اليمن حاليا، واحدة من أبرز الحضارات التي نشأت في منطقة شبه الجزيرة العربية، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الملكة سبأ.
وسبق أن أدرجت اليونسكو في مطلع ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي مدن شبام حضرموت القديمة المسورة وصنعاء القديمة، وزبيد التاريخية، ضمن قائمة التراث العالمي، لكنها في السنوات العشر الأخيرة أدرجت هذه المدن التاريخية في قائمة التراث المهدد بالخطر، وهي خطوة تسبق عادة إخراج المدن من قائمة التراث العالمي إذا لم تعمل السلطات الوطنية على إزالة المخالفات.
جاءت موافقة اليونسكو على إدراج آثار مملكة سبأ بعد بيع قطع أثرية يمنية نادرة تعود إلى حقب تاريخية قديمة لدولة سبأ وقتبان وغيرها من الممالك اليمنية القديمة في مزادات أقيمت بعدة دول أوروبية منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل ثماني سنوات.