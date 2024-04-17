العراق يودع الفنان التشكيلي غسان آل سعيد

توفي الفنان التشكيلي العراقي غسان آل سعيد في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وأعلن قصر الثقافة والفنون في كركوك عن وفاة الفنان في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" جاء فيه: "وداعا غسان آل سعيد، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ومشاعر يعتصرها الألم والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفنان التشكيلي الكبير غسان آل سعيد".