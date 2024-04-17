العراق يودع الفنان التشكيلي غسان آل سعيد
توفي الفنان التشكيلي العراقي غسان آل سعيد في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.
وأعلن قصر الثقافة والفنون في كركوك عن وفاة الفنان في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" جاء فيه: "وداعا غسان آل سعيد، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ومشاعر يعتصرها الألم والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفنان التشكيلي الكبير غسان آل سعيد".
وأضاف: "بهذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الدعاء إلى الباري -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان. والله إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك يا أبا عبد الرحمن لمحزونين. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقدم مسؤول صفحة قصر الثقافة التعازي لزوجة الفنان الراحل قائلا: "خالص عزائنا ومواساتنا للأخت العزيزة السيدة ندى عسكر وللعائلة الكريمة".
وخلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، كشفت ندى عسكر زوجة الفنان الراحل تفاصيل وفاته قائلة: "زوجي لبى نداء ربه وعادت روحه الطاهرة إلى بارئها ومليكها وهي مطمئنة بقدره المحتوم حيث توفي مساء اليوم في منزله في محافظة كركوك".
وأضافت "الفنان كان يعاني من مرض ألمّ به في السنوات السابقة وسوف يُدفن صباح غد في مقابر كركوك".