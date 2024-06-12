لحوم مُطعّمة بمادة "حفظ الجثث" تثير الذعر في الجزائر

أعلنت الشرطة الجزائرية القبض على واحد من أكبر موزعي اللحوم البيضاء، والذي يتعامل مع أكبر محلات الوجبات السريعة في وهران، بعد اكتشاف توزيعه لحومًا غير صالحة للاستخدام البشري.

وأوضحت الشرطة أن المتهم كان يوزع لحومًا فاسدة، ثم يقوم بتطعيمها بمادة "لافال" الكيميائية التي تستخدم لحفظ الجثث، حتى لا تظهر رائحتها المتعفنة.

وكشفت السلطات أنها ضبطت 467 كيلوغرامًا من اللحوم البيضاء من نوع الدجاج متبلة، غير صالحة إطلاقًا للاستهلاك، فضلًا عن ضبط عبوات من المادة الكيميائية "لافال" تبلغ وزنها 6 لترات تقريبًا، إضافة إلى وصولات تسليم موقعة على بياض باسم صاحب أشهر مذابح الدواجن في وهران.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتهم قام باستغلال مشغل سري شاسع يقع بمنطقة "الحاسي" في تقطيع وتتبيل اللحوم البيضاء، لغرض توزيعها جاهزة للشواء على نطاق واسع من محلات الأكل الخفيف ومطاعم الشاورما بوهران.

وأثار إعلان السلطات الجزائرية قبضها على الموزع الشهير حالة من الذعر بين الجزائريين، خصوصًا أنه يزود أشهر مطاعم وهران للوجبات السريعة باللحوم، التي يأكل منها آلاف المواطنين يوميًّا.