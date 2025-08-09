مصر.. مدمن مخدرات ينهال ضربا على ابنه حتى الموت

شهدت منطقة "ميت نما" بمحافظة القليوبية المصرية واقعة مأساوية أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار، حيث انهال أب يدمن المخدرات، وهو شبه فاقد للوعي، على نجله ضربًا حتى الموت.

كشفت تحريات شرطة المباحث قيام شخص يدعى "سعيد"، 42 سنة ويعمل بائع فاكهة، وله "معلومات جنائية"، بالتعدي على نجله "مروان"، طالب يبلغ من العمر 17 سنة، بالضرب والتعذيب.

وأضافت التحريات قيام المتهم بالتعاطي الدائم للمواد المخدرة؛ ما أدى إلى قيامه بالتعدي بالضرب على المجني عليه، حيث قام يوم الواقعة بضربه بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى سقوطه على الأرض وتركه مغشيًا عليه.

وبعد فترة عاد، لكنه وجد نجله كما تركه، فاصطحبه للطبيب ظنًا منه أنه فاقد الوعي، لكنه كان قد فارق الحياة إثر التعدي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.