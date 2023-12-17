دعوة لإدراج "تقييمات الحساسية" في صناعة الأزياء

دعا تقرير متخصص إلى إجراء "تقييمات الحساسية" على الحملات الإعلانية للعلامات التجارية؛ لضمان عدم إثارة أو استفزاز أي فئة من المستهلكين، وذلك بعد ضغوطات جماهيرية بسبب إعلان مثير للجدل لشركة "زارا".

وحسب تقرير نشره موقع "business of fashion"، يأتي ذلك في أعقاب الضجة التي أحاطت بالتصميم الإعلاني غير الملائم الأخير الذي ارتكبته شركة "زارا".

وكانت "زارا" المتخصصة ببيع الملابس بالتجزئة سحبت حملة إعلانية من منصاتها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، عقب تلقيها ردود فعل عنيفة، فقد انتقد المتابعون الصور المستخدمة في الحملة وربطوها بمشاهد الدمار في غزة.

وعبّرت العلامة التجارية عن أسفها للتشابه الذي أثار الجدل، مُشيرة إلى وجود "سوء فهم" فيما يتعلق بالصور المستخدمة في الحملة الإعلانية.

وأعاد هذا الحادث إثارة المناقشات بشأن الحاجة الملحة لإجراء تقييمات الحساسية في عملية الموافقة على الحملات الإعلانية داخل ماركات الأزياء.