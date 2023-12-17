دعوة لإدراج "تقييمات الحساسية" في صناعة الأزياء
دعا تقرير متخصص إلى إجراء "تقييمات الحساسية" على الحملات الإعلانية للعلامات التجارية؛ لضمان عدم إثارة أو استفزاز أي فئة من المستهلكين، وذلك بعد ضغوطات جماهيرية بسبب إعلان مثير للجدل لشركة "زارا".
وحسب تقرير نشره موقع "business of fashion"، يأتي ذلك في أعقاب الضجة التي أحاطت بالتصميم الإعلاني غير الملائم الأخير الذي ارتكبته شركة "زارا".
وكانت "زارا" المتخصصة ببيع الملابس بالتجزئة سحبت حملة إعلانية من منصاتها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، عقب تلقيها ردود فعل عنيفة، فقد انتقد المتابعون الصور المستخدمة في الحملة وربطوها بمشاهد الدمار في غزة.
وعبّرت العلامة التجارية عن أسفها للتشابه الذي أثار الجدل، مُشيرة إلى وجود "سوء فهم" فيما يتعلق بالصور المستخدمة في الحملة الإعلانية.
وأعاد هذا الحادث إثارة المناقشات بشأن الحاجة الملحة لإجراء تقييمات الحساسية في عملية الموافقة على الحملات الإعلانية داخل ماركات الأزياء.
وفي حين يخشى البعض أن تؤدي هذه الضوابط إلى "خنق الإبداع أو تقديم شكل من أشكال الرقابة"، يرى المؤيدون أن مثل هذه التدابير ضرورية في التعامل مع الخلافات المحتملة وضمان أن يكون تصميم الحملة بشكل مفهوم وملائم لمجموعة واسعة من الأشخاص من مختلف الخلفيات والهويات دون تمييز أو إقصاء.
كما يؤكد المدافعون عن تقييمات الحساسية أنه يمكن دمجها بسلاسة في العملية الإبداعية، بحيث لا تعمل كعوائق بل كمكونات متكاملة.
وأضاف التقرير أن "العديد من المنظمات تبنت بالفعل أشكالًا مختلفة من هذا النهج، إما بتعيين أفراد لتدقيق المحتوى بحثًا عن عدم الحساسية المحتملة، أو تعزيز ثقافة داخلية تعطي الأولوية للوعي بهذه المخاوف بين جميع الموظفين، إن لم يكن كليهما".
ورغم أن الإبداع أمر بالغ الأهمية في صياغة حملات أزياء مؤثرة، إلا أن الهدف الشامل يبقى الترويج للعلامة التجارية ومنتجاتها.
ويقول الموقع: "في حالة قيام الحملة بتنفير شريحة كبيرة من قاعدة المستهلكين للعلامة التجارية، تعتبر الحملة غير ناجحة، وتتضمن احتمالية حدوث تداعيات طويلة المدى على المبيعات، وتضرر العلامة التجارية".
المصدر: موقع "business of fashion"