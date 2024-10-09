بريطانيا: الشرطة منحت سويفت حماية VIP "دون ضغوط"

نفت الحكومة البريطانية، الأربعاء، ما يُشاع عن ممارستها ضغوطًا على الشرطة لتوفير مرافقة خاصة للنجمة تايلور سويفت خلال حفلاتها في لندن، أغسطس الماضي، عقب إلغاء حفلاتها في فيينا بسبب تهديدات أمنية.

وأفادت صحيفة "ذي صن" بأن سويفت حصلت على مرافقة وصفتها بـ VIP (لكبار الشخصيات)، وهي حماية تُعطى عادة لرؤساء الدول أو أفراد العائلة الملكية.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الشرطة عارضوا في البداية هذا الطلب، لكن وزيرة الداخلية ورئيس بلدية لندن تدخلا لتوفير الحماية.

وتأتي هذه الأخبار وسط جدل حول هدايا تلقاها رئيس الوزراء كير ستارمر ومسؤولون آخرون في حزب العمال، بما في ذلك تذاكر لحفلات سويفت. كما تلقى رئيس بلدية لندن، صادق خان، تذاكر لحفلاتها.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أكدت وزيرة الثقافة ليزا ناندي عدم وجود أي مخالفات أو تأثير غير مبرر في القضية.

وذكرت أن وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، تشارك في المناقشات الأمنية خلال الأحداث الكبرى، لكنها لا تمتلك السلطة لتحديد من يتلقى الحماية الخاصة.

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ونوهت ناندي بأن القرار بشأن الأمن يتخذه قادة الشرطة، قائلة: "الشرطة هي من تتخذ القرار".

ووفقاً لـ"ذي صن"، فإن والدة سويفت، التي تدير أعمالها، هددت بإلغاء الحفلات في أغسطس، إذا لم توفر الشرطة مرافقة لتايلور من الفندق إلى ملعب ويمبلي.

وفي الأيام السابقة لحفلات لندن، تم إلغاء ثلاث حفلات في فيينا بعد الكشف عن مخطط تفجير انتحاري.

وعندما استفسرت شرطة لندن عن الموضوع، أكدت استقلالها في اتخاذ القرارات بناءً على تقييم شامل للتهديدات.