تفاصيل خضوع نجوى فؤاد لعملية جراحية عاجلة

لا يزال عام 2025 يلقي بظلاله الثقيلة على حياة الفنانة والراقصة المصرية القديرة نجوى فؤاد، التي تمرّ بظروف مادية وصحية صعبة، كشفت عنها أخيرًا وأثارت بها اهتمام الرأي العام، بعد أن كشفت تفاصيل معاناتها اليومية، مشيرة إلى عدم قدرتها على تحمّل أعباء المعيشة في ظل التدهور الصحي، الذي تمر به، ما استدعى تدخل الجهات المختصة بعد مناشدتها العلنية.

واستجاب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، لمناشدة الفنانة، إذ أوفد ممثلين عن نقابة المهن التمثيلية لزيارتها في منزلها، للوقوف على احتياجاتها العاجلة والعمل على سرعة تلبيتها، وقد تمّت الزيارة فعلًا، وخرجت بتوصيات واضحة لدعم حالتها الصحية والمادية.

وفي تطور لافت، عادت الفنانة نجوى فؤاد لتتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان استعدادها لإجراء عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، إثر إصابتها بانزلاق غضروفي يستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا، في خطوة أثارت تساؤلات كثيرين عن كيفية تمويل هذه العملية في ظل حديثها السابق عن أزمتها المالية.

في هذا السياق، أكدت الفنانة نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنها ستجري العملية الجراحية يوم الخميس المقبل، الموافق للـ18 سبتمبر، على نفقة الدولة، وبدعم من نقابة المهن التمثيلية، التي تعهّدت بتحمل التكاليف اللازمة استجابةً لتوجيهات وزير الثقافة، على حد قولها.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل بداية الاستجابة لمطالبها التي نقلها الوفد النقابي خلال زيارته الأخيرة، معربة عن أملها في استكمال تلبية احتياجاتها الأخرى بعد نجاح العملية الجراحية، خصوصًا فيما يتعلق بالحصول على معاش شهري ثابت يليق بتاريخها الفني ويساعدها على مواجهة متطلبات الحياة، وفق تعبيرها.

وفي ختام حديثها، وجّهت الفنانة نجوى فؤاد شكرها العميق لكل من أسهم في دعمها من الجهات الرسمية، مؤكدة أن ما تلقته من اهتمام ورعاية أعاد إليها الأمل في هذه المرحلة الحرجة من حياتها.