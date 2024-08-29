أحمد مكي يودّع "الكبير أوي" في رمضان المقبل

في استجابة لجمهوره، قرر الفنان المصري أحمد مكي إنهاء رحلة مسلسل "الكبير أوي" بعد 8 محطات، ليخوض عملاً جديدًا متخليًا خلاله عن الكوميديا التي تميز بها منذ بداية التحاقه بالفن في رمضان المقبل.

ويقدم الفنان المصري في السباق الدرامي المقبل، مسلسلا شعبيا، ويعقد حاليا جلسات مع المخرج أحمد صالح لوضع الخطوط الرئيسية للعمل وترشيح الممثلين، للبدء في التصوير بأسرع وقت، حيث يرغب في الانتهاء من التصوير قبل دخول الشهر الفضيل.

ويأتي قرار أحمد مكي بخوض تجربة جديدة، بعد انتقادات واسعة وجهت له بسبب مستوى الجزأين السابع والثامن من مسلسل "الكبير أوي" اللذين جاءا مخيبين للآمال، حيث طالبه الجمهور بعدم تقديم أجزاء جديدة من العمل الذي فقد بريقه، والبحث عن تجربة جديدة يقدم خلالها نوعا مختلفا من الأعمال، خاصة وأن إمكانيته كممثل كبيرة.

وحول تراجع مستوى "الكبير أوي" في الجزء الأخير قالت الناقدة الفنية فايزة هنداوي، إن الجزء الثامن خيب آمال الجمهور، خصوصا أن كثيرين لم يأملوا خيرا فيه بعد المستوى الضعيف الذي كان عليه في الموسم الذي سبقه، بحسب قولها.

وأوضحت هنداوي في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، أن الجزء السادس كان جيدا للغاية، وحقق نجاحا كبيرا، وكان ينتظر الجمهور أن يأتي الموسم السابع بالمستوى نفسه، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأوضحت "الجزء السابع جاء مخيبا للآمال، أما الجزء الثامن، فكان متوقعا إخفاقه، فمنذ الموسم الماضي، والسيناريو ضعيف، كذلك الإيفيهات، كما أن هناك استسهالا وتكرارا في الكتابة؛ ما جعل المستوى الموجود الآن متوقعا، واستمرارا للجزء الماضي".