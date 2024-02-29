بعد شائعات دخولها في غيبوبة.. المتحدث باسم كيت ميدلتون يرد

وبينما كانت كيت تواصل رحلة تعافيها، استأنف الأمير ويليام واجباته العامة، إلا أنه أثار القلق عندما أحجم عن المشاركة في حدث عائلي مهم يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي زاد من انتشار الشائعات، وأثار قلقل على صحة كيت.

وظهر أمير ويلز بعد يومين من غيابه عن المناسبة العائلية، في كنيس يهودي في لندن، للإعراب عن قلقه من ظهور مجموعات معادية للسامية في البلاد.

أما كيت فلم تظهر للعامة منذ عيد الميلاد في شهر ديسمبر الماضي، حتى انتشرت شائعات أكدت خضوعها لعملية تجميل في البطن، أدخلتها في غيبوبة.

ويوم إجراء الجراحة، أكد قصر كينسغتون أن أميرة ويلز ستمكث في المستشفى لمدة أسبوعين، ولن تستأنف واجباتها العامة حتى عيد الفصح.

والأمر المثير للصدمة، كان خضوع الملك تشارلز في الوقت نفسه لإجراء جراحي روتيني في البروستاتا، والذي كشف لاحقا عن إصابته بالسرطان، حيث يخضع الآن لعلاج مكثف.