صور لافتة لأحداث بارزة شهدها العالم في يونيو

تغيّر المناخ

يشهدُ العالمُ هذا العام، ارتفاعًا قياسيًّا في درجات الحرارة وتغيّرًا كبيرًا في المناخ يدقُّ ناقوس الخطر.

وتسبب ارتفاع الحرارة بفيضانات في دول وحرائق في دول أخرى، إضافة إلى جفاف بدأ يضرب مختلف بقاع الأرض.