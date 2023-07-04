صور لافتة لأحداث بارزة شهدها العالم في يونيو
نشرت وكالة "رويترز" أبرز الصور خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، لأكثر الأحداث الصاخبة حول العالم.
وشهد الشهر الماضي العديد من الأحداث الساخنة واللافتة، من أبرز عناوينها:
تغيّر المناخ
يشهدُ العالمُ هذا العام، ارتفاعًا قياسيًّا في درجات الحرارة وتغيّرًا كبيرًا في المناخ يدقُّ ناقوس الخطر.
وتسبب ارتفاع الحرارة بفيضانات في دول وحرائق في دول أخرى، إضافة إلى جفاف بدأ يضرب مختلف بقاع الأرض.
امرأة تلتقط صورًا لطفل على ملعب رياضي مغطى بأحجار البرد بعد عاصفة برد في مدينة أومسك السيبيرية.
باتريسيو بيريا، 9 سنوات، يقف على ثلاجة عائمة بينما كان يحمل بعض اللوازم المدرسية التي تمكن من إنقاذها بعد أن غمرت المياه منزل عائلته وتدميره بسبب الأمطار الغزيرة، في إسميرالداس، الإكوادور.
العدوان الإسرائيلي
اشتباكات مستمرة وعدوان إسرائيلي متصاعد، تشهده مختلف المدن الفلسطينية، يتزامن مع صعود اليمين المتطرف.
تمرد فاغنر
من ضمن الأحداث الساخنة التي شهدها شهر يونيو، تمرد مجموعة قوات "فاغنر" الروسية، والسيطرة على مدينة روستوف، ومحاولة انقلاب انتهت بالفشل.
الحج وعيد الأضحى
احتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى مع ختام موسم الحج، إذ شهد هذا العام عودة الحجاج بأعداد كبيرة بعد انتهاء أزمة "كوفيد 19".
احتجاجات فرنسا
احتجاجات شهدتها فرنسا تعد الأكبر منذ احتجاجات "السترات الصفراء"، واندلعت بعد مقتل فتى يدعى "نائل" من أصول مغربية جزائرية على يد شرطي.
أحداث رياضية
مختلف الأحداث الرياضية البارزة شهدها العالم في يونيو الماضي، كان أبرزها تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.
لاعبة جمباز ألمانية تبلغ من العمر 13 عامًا، تعاني من متلازمة داون، تتفاعل أثناء تقديم الرياضيين لمسابقة الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة ببرلين 2023، أكبر حدث رياضي في العالم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يقف مع الكأس بعد فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة.
أحداث عالمية
في صورة لافتة، يستعرض ماساهيكو إنامي من جامعة طوكيو ذراعي روبوت قابل للارتداء.
عرض لافت للمصمم كيم جونز للملابس الرجالية لربيع وصيف 2024 خلال أسبوع الموضة للرجال في باريس.
زائرة تتجول في تصميم للفنان الياباني يايوي كوساما "أنت وأنا والبالونات" قبل انطلاق مهرجان مانشتر الدولي في بريطانيا.