عرض لروبوت بأذرع في طوكيو
عرض لروبوت بأذرع في طوكيورويترز

صور لافتة لأحداث بارزة شهدها العالم في يونيو

نشرت وكالة "رويترز" أبرز الصور خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، لأكثر الأحداث الصاخبة حول العالم.

وشهد الشهر الماضي العديد من الأحداث الساخنة واللافتة، من أبرز عناوينها:

تغيّر المناخ

يشهدُ العالمُ هذا العام، ارتفاعًا قياسيًّا في درجات الحرارة وتغيّرًا كبيرًا في المناخ يدقُّ ناقوس الخطر.

وتسبب ارتفاع الحرارة بفيضانات في دول وحرائق في دول أخرى، إضافة إلى جفاف بدأ يضرب مختلف بقاع الأرض.

رش حقل بنجر السكر بالماء بفرنسا مع استمرار خطر الجفاف
رش حقل بنجر السكر بالماء بفرنسا مع استمرار خطر الجفافرويترز

امرأة تلتقط صورًا لطفل على ملعب رياضي مغطى بأحجار البرد بعد عاصفة برد في مدينة أومسك السيبيرية.

الملعب في أومسك، سيبيريا
الملعب في أومسك، سيبيريارويترز

باتريسيو بيريا، 9 سنوات، يقف على ثلاجة عائمة بينما كان يحمل بعض اللوازم المدرسية التي تمكن من إنقاذها بعد أن غمرت المياه منزل عائلته وتدميره بسبب الأمطار الغزيرة، في إسميرالداس، الإكوادور.

فيضانات الإكوادور
فيضانات الإكوادوررويترز
جندي بريطاني تعرَّض للإغماء بسبب ارتفاع الحرارة
جندي بريطاني تعرَّض للإغماء بسبب ارتفاع الحرارةرويترز
تأثر نيويورك بدخان حرائق الغابات بكندا
تأثر نيويورك بدخان حرائق الغابات بكندارويترز
فيضانات بنغلاديش
فيضانات بنغلاديشرويترز

العدوان الإسرائيلي

اشتباكات مستمرة وعدوان إسرائيلي متصاعد، تشهده مختلف المدن الفلسطينية، يتزامن مع صعود اليمين المتطرف.

امرأة باكية خلال جنازة بفلسطين بعد هجوم إسرائيلي في رام الله
امرأة باكية خلال جنازة بفلسطين بعد هجوم إسرائيلي في رام اللهرويترز
فلسطيني مقنع خلال اشتباكات بنابلس
فلسطيني مقنع خلال اشتباكات بنابلسرويترز
رجل يحقق بمقتل 3 فلسطينيين بمسيرة إسرائيلية قرب جنين
رجل يحقق بمقتل 3 فلسطينيين بمسيرة إسرائيلية قرب جنينرويترز
فلسطينيون يتفقدون مركبات محترقة بعد عدوان إسرائيلي برام الله
فلسطينيون يتفقدون مركبات محترقة بعد عدوان إسرائيلي برام اللهرويترز

تمرد فاغنر

من ضمن الأحداث الساخنة التي شهدها شهر يونيو، تمرد مجموعة قوات "فاغنر" الروسية، والسيطرة على مدينة روستوف، ومحاولة انقلاب انتهت بالفشل.

مشهد لمقاتلي فاغنر في روستوف
مشهد لمقاتلي فاغنر في روستوفرويترز
مشهد لمقاتلي فاغنر في روستوف
مشهد لمقاتلي فاغنر في روستوفرويترز

الحج وعيد الأضحى

احتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى مع ختام موسم الحج، إذ شهد هذا العام عودة الحجاج بأعداد كبيرة بعد انتهاء أزمة "كوفيد 19". 

الحج 2023
الحج 2023رويترز
الحج 2023
الحج 2023رويترز
عراقيون في مدينة الملاهي بعيد الأضحى
عراقيون في مدينة الملاهي بعيد الأضحىرويترز
امرأة بوشم الحناء في ساحل العلاج بعيد الأضحى
امرأة بوشم الحناء في ساحل العلاج بعيد الأضحىرويترز
إنزال ثور في عيد الأضحى بكراتشي، باكستان.
إنزال ثور في عيد الأضحى بكراتشي، باكستان.رويترز
طفل في خان يونس بغزة في سوق الماشية بعيد الأضحى.
طفل في خان يونس بغزة في سوق الماشية بعيد الأضحى.رويترز

احتجاجات فرنسا

احتجاجات شهدتها فرنسا تعد الأكبر منذ احتجاجات "السترات الصفراء"، واندلعت بعد مقتل فتى يدعى "نائل" من أصول مغربية جزائرية على يد شرطي.

مسيرة احتجاجية مع لافتة "العدالة لنائل"
مسيرة احتجاجية مع لافتة "العدالة لنائل"رويترز

أحداث رياضية

مختلف الأحداث الرياضية البارزة شهدها العالم في يونيو الماضي، كان أبرزها تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

تتويج مانشستر سيتي
تتويج مانشستر سيتي رويترز

لاعبة جمباز ألمانية تبلغ من العمر 13 عامًا، تعاني من متلازمة داون، تتفاعل أثناء تقديم الرياضيين لمسابقة الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة ببرلين 2023، أكبر حدث رياضي في العالم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

من دورة الألعاب الأولمبية الخاصة
من دورة الألعاب الأولمبية الخاصةرويترز

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يقف مع الكأس بعد فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة.

نوفاك ديوكوفيتش
نوفاك ديوكوفيتشرويترز

أحداث عالمية

في صورة لافتة، يستعرض ماساهيكو إنامي من جامعة طوكيو ذراعي روبوت قابل للارتداء.

مساهيكو إنامي مع أذرع الروبوت
مساهيكو إنامي مع أذرع الروبوترويترز

عرض لافت للمصمم كيم جونز للملابس الرجالية لربيع وصيف 2024 خلال أسبوع الموضة للرجال في باريس.

عرض كيم جونز للأزياء الرجالية
عرض كيم جونز للأزياء الرجاليةرويترز

زائرة تتجول في تصميم للفنان الياباني يايوي كوساما "أنت وأنا والبالونات" قبل انطلاق مهرجان مانشتر الدولي في بريطانيا.

معرض يايوي كوساما
معرض يايوي كوسامارويترز
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