انهيار أرضي هائل في الهند ومخاوف من حصار أشخاص تحت الأنقاض

أفادت وسائل إعلام محلية بأن انهيارًا أرضيًّا هائلًا وقع في ولاية "هيماتشال براديش" الهندية، اليوم الخميس، ويعتقد أن عدة أشخاص علقوا تحت الأنقاض.

وعرضت قنوات تلفزيونية صورًا لعدة مبان على أحد التلال وهي تنهار مع سقوط أشجار وركام في منطقة "كولو بالولاية".