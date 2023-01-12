طيار حربي سعودي متقاعد يروي قصة اشتباكه مع "صحن طائر"
في سجل ساعات الطيران الخاص باللواء ركن طيار فهد بن غازي العطاوي، تشير جمل كُتبت باللون الأحمر، إلى أن الضابط السعودي الذي تقاعد، اشتبك في ساعة متأخرة من الليل في العام 1994 مع جسم غريب يُرجح أنه طبق طائر أو ما يُعرف اختصارًا بـ"يوفو" أو "UFO".
فبينما يحتفظ الطيارون الحربيون بأسرار كثيرة لما يواجهونه في السماء، قرر الطيار السعودي أخيرًا كشف تفاصيل إحدى الليالي التي لا ينساها هو وزملاؤه الذين كانوا بالقرب منه في مقاتلاتهم، وشهدوا معه ما جرى آنذاك.
ويقول الطيار العطاوي عن تلك القصة في مقابلة حديثة معه، إنه استأذن من قائد التشكيل لمعرفة ما هو الجسم الغريب في منطقة طيرانهم بمهمة تدريبية قبل نحو 3 عقود، وحصل على موافقته بالاعتراض، ليبدأ اشتباكه مع ذلك الجسم.
وأوضح العطاوي، الذي كان يتحدث في برنامج "واحد مع جاسم" مع الإعلامي السعودي جاسم العثمان، أن هذا كل شيء عن عملية الاعتراض تلك، إذ لا تزال ماهية ذلك الجسم الغريب غير معروفة.
ولتأكيد غرابة تلك الليلة والجسم الغريب الذي اعترضه، قال الطيار السعودي "في الليل طايرين، وصادفت حاجة إلى هذه الساعة لا أدري ما هي، هل هي طائرة واجهتني؟ هل هو يوفو (طبق طائر)؟ هل في جني؟ ما أدري".
وشدت تلك الحادثة كثيرًا ممن شاهدوا اللقاء الذي روى فيه العطاوي ذكرياته مع عالم الطيران الحربي وقيادته لطائرات الاعتراض "إف 15"، منذ قرر السير خلف شغفه في ذلك التخصص الذي برع فيه طيارًا ومدربًا للطيارين والمدربين.
وشارك العطاوي في حرب الخليج بتسعينيات القرن الماضي، كما عاصر خلال فترة خدمته في القوات الجوية الملكية السعودية الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم.
ولا يزال العطاوي يحتفظ بخوذة الطيران الخاصة به، وقد نُقش عليها لقبه باللغة الإنكليزية "رينجر"، وهو اللقب الذي أطلقه عليه مدربه الأمريكي في الطيران، وقد استمده من أحد الأفلام السينمائية.
بينما ينخرط حاليًّا في الاهتمام بالشأن السياسي ويتابع مسيرة أولاده في التعليم والعمل، إذ انخرط نجله حسام في القطاع العسكري أيضًا، بينما حمل ابنه الثاني محمد بعضًا من شغف والده، حيث يدرس في مجال العلوم والفضاء.