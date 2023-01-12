طيار حربي سعودي متقاعد يروي قصة اشتباكه مع "صحن طائر"

في سجل ساعات الطيران الخاص باللواء ركن طيار فهد بن غازي العطاوي، تشير جمل كُتبت باللون الأحمر، إلى أن الضابط السعودي الذي تقاعد، اشتبك في ساعة متأخرة من الليل في العام 1994 مع جسم غريب يُرجح أنه طبق طائر أو ما يُعرف اختصارًا بـ"يوفو" أو "UFO".

فبينما يحتفظ الطيارون الحربيون بأسرار كثيرة لما يواجهونه في السماء، قرر الطيار السعودي أخيرًا كشف تفاصيل إحدى الليالي التي لا ينساها هو وزملاؤه الذين كانوا بالقرب منه في مقاتلاتهم، وشهدوا معه ما جرى آنذاك.

ويقول الطيار العطاوي عن تلك القصة في مقابلة حديثة معه، إنه استأذن من قائد التشكيل لمعرفة ما هو الجسم الغريب في منطقة طيرانهم بمهمة تدريبية قبل نحو 3 عقود، وحصل على موافقته بالاعتراض، ليبدأ اشتباكه مع ذلك الجسم.