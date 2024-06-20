السعودية تحقق في حادثة تبديل مواليد عن طريق الخطأ
فتحت السعودية تحقيقاً للتأكد من عدم وجود خطأ في تسليم طفلين رضيعين حديثي الولادة لعائلتيهما في مدينة الطائف، بعد شكوك تدعم ذلك الاتهام.
وقرر التجمع الصحي في الطائف، التدخل في القضية، حيث تم استدعاء عائلتي الطفلين لأخذ عينات الحمض النووي (DNA) للتأكد من نسب كل طفل، وتسليمه لذويه.
وقالت صحيفة "عكاظ" المحلية، اليوم الخميس، إن الحادثة وقعت قبل نحو أسبوعين في مستشفى الملك فيصل بالطائف، قبل أن يتم فتح ملف التحقيق فيها للتأكد من عدم وجود خطأ.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي في الطائف، طلال المالكي، قوله إن التحقيق في قضية تبديل مواليد في مستشفى الملك فيصل بالطائف، مازال جاريا على كافة المستويات.
وأضافت أن عقوبات صارمة ستطال عدداً من المقصرين فيما لو ثبت ارتكاب الخطأ في تسليم المواليد.
وتعيد تلك الاتهامات إلى الأذهان، حادثتي تبديل مواليد عن طريق الخطأ استمرتا لسنوات في المملكة، الأولى حادثة يعقوب التركي وعلي السعودي، وهما مولودان تم الكشف عن نسبهما الحقيقي قبل نحو عشرين عاماً بعد أن عاش كل منهما نحو ست سنوات بعيداً عن عائلته الحقيقية.
أما الخطأ الثاني في تبديل المواليد، فقد وقع في مستشفى الولادة بمدينة مكة المكرمة، عام 1975، عندما تسبب خطأ في تسليم المواليد ببقاء الرضيعتين زين وعهود بعيدتين عن أسرتيهما الحقيقيتين لمدة 35 عاماً.