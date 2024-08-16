تقدم مصري ووالده ببلاغ ضد زوجته؛ بسبب ظهورها في برنامج "هي وبس"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، والإساءة إليهما.

وجاء في البلاغ أن المدعيين فوجئا بظهور زوجة الأول، على قناة "CBC سفرة"، واتهام الزوجة لزوجها ووالده بعدة اتهامات، وسبهما بأقذع الألفاظ والشتائم، وسرد وقائع مغايرة للحقيقة.

وأضاف البلاغ أن الزوجة ظلت على مدار حلقة كاملة تتعرض لزوجها ولوالده ووصفهما بأبشع الصفات، وادعت أشياء لا تمت للواقع والحقيقة بأدنى صلة.

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واتهمت الزوجة زوجها ووالده بضربها أثناء حملها.

ونفى والد الزوج تعديه أو ابنه عليها أثناء حملها، مشددًا على أنّ هذه المعلومات منافية للحقيقة.