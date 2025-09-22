"قطيب الخيزران".. مسرحية تستعيد قصص الحب في التراث المغربي (صور)

حالة من الإقبال الجماهيري اللافت تشهدها المسرحية المغربية "قطيب الخيزران" التي تُعرض حاليًّا على خشبة مسرح "المنصور" بمدينة الرباط وتستعيد واحدة من أشهر قصص التراث الشعبي في الحب والصراع المرتكز على العاطفة، وهي قصة "هوارة" التي أطلق عليها حبيبها لقبًا آخر هو "قطيب الخيزران".

واستلهم صناع العمل الحبكة الدرامية العامة من قصيدة غنائية تراثية لفرقة "حُمادة الهوارية" حيث تدور الأحداث في زمن الاحتلال الفرنسي للمغرب، حين تنشأ قصة حب بين شاب يمثل قيم الفروسية والوسامة والشجاعة والأخلاق وبين فتاة تمثل قيم الجمال والخجل والتقاليد النسائية المرعية.

ويشتعل فتيل الغرام بين الطرفين، مع تعهد بالزواج قريبا وبناء أسرة صغيرة تكون نواة لمجتمع حر كبير أساسه العدل والمساواة بين مختلف الأطراف، حيث الكرامة والحق في العيش الكريم هما العنوان العريض المأمول للمستقبل، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

ويدخل قايد القرشي، والد الفتى العاشق، على خط قصة الحب ويفسدها، ببساطة لأنه يريد الفتاة لنفسه، يريد أن يحطم قلب نجله ليحظى بالشابة الحسناء كزوجة رغم أن قلبها معلق بآخر، ولا يخجل من حقيقة أن هذا الآخر هو نجله، أي لحمه ودمه.

ويضطر الابن هنا لخوض معركة حامية الوطيس مع والده الذي لم يترك له خيارا آخر وهو يجسد نزعة طغيان وديكتاتورية بغيضة، ممتزجة بطابع ذكوري كريه ورغبة في الاستحواذ على كل شيء، مهما حطم من قلوب في سبيل إشباع تلك النرجسية، بما في ذلك قلب نجله.

تعكس المسرحية موروث الغناء والأزياء النسوية والتقاليد البدوية العريقة لدى قبيلة "هوارة" التي تقع بين مدينتي "تارودانت" و"أغادير" بالمغرب، لاسيما قيم الشرف والصدق والوفاء، مع إيقاع الموسيقى والطبول في أجواء مدهشة.

المسرحية تأليف عبد الإله بنهدار، دراماتورج وإخراج وتمثيل عبد الله ديدان، بطولة لمياء خربوش، محمد عزام بهلول، محمد حمزة، عبد الكريم شبوبة.