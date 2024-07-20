كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن القائد السياسي الأكثر متابعة على منصة "إكس". وكتب ماسك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "مبروك لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على كونه الزعيم العالمي الأكثر متابعة".

وتجاوز عدد متابعي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة إكس عتبة الـ100 مليون متابع.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي وحلفائه قد فاز في الانتخابات الهندية في يونيو/ حزيران الماضي، بيد أن المعارضة قالت إن الناخبين وجهوا رسالة واضحة لحزبه الهندوسي القومي بعد خسارته الغالبية البرلمانية للمرة الأولى منذ عقد.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات، حصل التحالف بزعامة بهاراتيا جاناتا على غالبية برلمانية مطلقة، ولكن النتائج تشير إلى حصول بهاراتيا جاناتا بمفرده على 240 مقعدًا، مقارنة مع 303 مقاعد فاز فيها قبل خمسة أعوام، ما يعني أنه سيضطر للاعتماد على شركائه.

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وبناء على أرقام المفوضية، بلغ عدد الناخبين المسجلين 968 مليونًا، شارك 66,3% منهم، وهي نسبة أقل بنقطة مئوية واحدة تقريبًا عن تلك المسجلة في آخر انتخابات عامة في العام 2019، عندما بلغت نسبة المشاركة 67,4%.

وبعد فوز حزبه، نقلت وسائل الإعلام عن مودي قوله أمام حشد من أنصاره في نيودلهي إن الهند أعطت الحزب وحلفاءه تفويضًا "لولاية ثالثة متتالية"، مؤكدًا "ستشهد ولايتنا الثالثة اتخاذ قرارات كبيرة، وستكتب البلاد فصلًا جديدًا من التنمية.. هذه ضمانة من مودي".