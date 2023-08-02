كوريا الجنوبية ترفع التحذير من حرارة الطقس إلى أعلى مستوى

أعلنت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، رفع التحذير من حرارة الطقس إلى أعلى مستوى لأول مرة منذ أربع سنوات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من البلاد لتتجاوز 38 درجة مئوية.

وقال مسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية، إن التقديرات تشير إلى أن الحرارة الشديدة تسببت في ما لا يقل عن 22 حالة وفاة في عموم البلاد، حتى أمس الثلاثاء، أي أكثر من ثلاثة أمثال الرقم القياسي المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ سبع حالات وفاة.