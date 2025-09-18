"حادثة غريبة".. مربي نحل يطلق النار على إمام مسجد معتقداً أنه دب

شهدت إحدى قرى ولاية "بولو" التركية، حادثة غريبة، عندما أطلق مربي نحل، النار على إمام مسجد معتقداً أنه دب جاء لسرقة العسل.

ويحرس النحالون في الأرياف التركية، خلايا النحل التي يربونها من الهجمات المتكررة والشائعة للدببة التي تأكل العسل وتخرب الخلايا قبل مغادرتها المكان، متسببة بخسائر للمربين.

وكان إمام المسجد "محمد يلدزهان"، عائداً من إقامة صلاة العشاء، في مسجد قرية "إلياسلار"، عندما مرَّ قرب خلايا نحل لأحد السكان، قبل أن يباغته مالكها بإطلاق النار.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن إمام المسجد تعرض لإصابةً بليغة نُقل على إثرها للمستشفى، ويرقد هناك في العناية المشددة.

وأوقفت الشرطة الرجل، ويدعى "فؤاد أوزدزغان"، الذي أطلق النار من بندقية، قبل أن يفاجئهم باعترافه بأنه أطلق النار بعدما ظنَّ الحركة قرب خلايا النحل تعود لدب.

وأوضح أنه تعرض لعدة هجمات من الدببة خلال الفترة الماضية؛ ما دفعه لحراسة خلاياه من هجمات جديدة تقع في الليل.

وتنتشر حراسة المزارع وقطعان الماشية في الأرياف التركية الواسعة خلال فصل الصيف خشية هجمات الدببة وحيوانات متوحشة أخرى.